Annalisa al Forum di Assago: la possibile scaletta del concerto con i brani

Per la prima volta Annalisa, artista di spicco della Warner Music Italy, si esibirà al Forum di Assago a Milano. La scaletta ufficiale del concerto, organizzato da Friends & Partners, in programma sabato 4 novembre, non è ancora stata diffusa. Ma quali potrebbero essere i brani che la cantante di Savona canterà durante il suo concerto? Ecco di seguito la possibile scaletta.

Sabato 4 novembre 2023, Annalisa si esibirà al Forum di Assago, a Milano. Una vera e propria consacrazione per l’artista, in attesa del primo tour nei palazzetti in programma per il 2024.

Di recente la cantante ha dichiarato “Vorrei trasformare il Forum in un gigantesco club”. La sua volontà è quella di regalare ai fan uno grade spettacolo, ricco di emozioni. Del resto, sono tredici anni che sogna questo momento. E ora è decisamente il momento giusto per calcare il palco del Forum, considerati i successi vissuti in questo ultimo anno. Mon Amour è in classifica da 30 settimane, e ha ottenuto quattro dischi di platino, Bellissima (anch’essa quattro dischi di platino) in classifica c’è da 60 settimane.

Le date e le città del tour 2024

Il tour Tutti nel vortice Palasport porterà Annalisa a esibirsi in diverse città italiane nel 2024. Ecco di seguito le tappe del tour della cantante:

6 aprile al Mandela Forum di Firenze

8 aprile al Palaolimpico di Torino

10 aprile al Mediolanum Forum Assago

12 aprile al Palaflorio di Bari

13 aprile al Palapartenope di Napoli

17 aprile all’Unipol Arena di Bologna

19 aprile al Gran Teatro Geox di Padova

21 aprile al Palazzo dello Sport di Roma

La scaletta ufficiale del concerto di Annalisa che si terrà sabato 4 novembre 2023 al Forum di Assago di Milano, non è stata ancora comunicata. Tuttavia, è possibile che la sequenza di brani che porterà sul palco la cantate, non si discosti molto dalla setlist del suo ultimo concerto avuto luogo il 19 ottobre 2022. Ovviamente non si escludono possibili cambiamenti con l’aggiunta dei brani dell’ultimo album di Annalisa dal titolo E poi siamo finiti nel vortice: