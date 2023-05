La cantante Annalisa è stata tra gli ospiti della puntata andata in onda ieri, domenica 7 maggio 2023, di Che Tempo che Fa, il consueto appuntamento con il tavolo di Fabio Fazio. La cantante, al centro dei rumors che la vorrebbero in veste di co-conduttrice al prossimo Festival di Sanremo 2024, risponde a chi le chiede se sono vere le voci di una proposta di co-conduzione da parte di Amadeus, direttore artistico e conduttore della prossima edizione della kermesse canora. La cantante reduce dall’enorme successo del brano “Non Amour” spiega anche il significato del testo della canzone.

Annalisa parla di Sanremo 2024 e svela il significato di “Mon Amour”

Annalisa sembra essere molto vicina alla co-coduzione del Festival di Sanremo 2024. Voci insistenti nelle ultime settimane raccontano di una proposta di Amadeus di avere la cantante sul palco del Teatro Ariston. La cantante sarebbe perfetta per il ruolo, considerato come abbia accresciuto la propria popolarità e l’affetto verso i fan con i brani “Bellissima” e “Mon amour”.

Ma Annalisa accetterà l’intrigante ruolo? Ospite da Fabio Fazio nel al tavolo di Che Tempo che Fa, la cantante dice: “D’istinto sceglierei la gara, per me il palco è dove cantare. Pensandoci però, l’altra occasione sarebbe, non per autocitarmi: bellissima”. Insomma, alla cantante piacerebbe cantare in quanto in primis artista, ma di certo non disdegnerebbe il ruolo di co-conduttrice.

– Annalisa, ma si dice che tu faccia Sanremo l'anno prossimo…

– Sarebbe una cosa molto bella!@NaliOfficial a #CTCF pic.twitter.com/N2HIiACsaC — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 7, 2023

Annalisa spiega il significato di “Mon Amour”

“Ho visto lei che bacia lui che bacia lei che bacia me”, è il ritornello tormentone di questa primavera 2023, nonché parte del brano di Annalisa, dal titolo “Mon Amour”. Ospite della puntata di Che Tempo Che Fa, la cantante racconta il significato di questa strofa: “Non lo so è un circolo vizioso. Ed è a libera interpretazione, ognuno ci legge un po’ quello che vuole. L’importante è essere sempre liberi di fare quello che vogliamo, il senso della canzone è quello”.

Sul suo percorso artistico, Annalista racconta: “Io cerco di mettere in musica quello che nella vita proviamo un po’ tutti. Ci sono dei momenti in cui ti accade qualcosa che ti spinge a guardarti dentro e a metterti davanti allo specchio, davanti questi esami di coscienza fai degli esperimenti e scopri cose diverse, e scopri che puoi fare cose che non avresti mai pensato. E poi riparti, e poi ti succede di nuovo e ti fa un altro bagaglio nuovo. Tutto serve, comprese le delusioni che sono fondamentali”.

Per il suo disco la cantante ha dichiarato di ispirarsi a nomi come Patty Pravo, Nada e altre grandi artisti: “Io trovo tantissime fonti di ispirazione nei nostri artisti, perché sono una grande fan, appassionatissima della musica italiana e delle donne della musica italiana, delle grandi voci e delle grandi cantautrici. Le ho ascoltate tanto e anche un po’ con incoscienza, quando ascolti tanto qualcosa viene anche naturale provare ad ispirarsi. E penso che sia una cosa bella”.

Quando il conduttore le fa notare che il suo pop ricorda un po’ quello di Raffaella Carrà, la cantate risponde: “Ma questo è un grande complimento per me, sono felice di sentire questo! E’ una grande ispirazione per me, ma magari!”

Video: Annalista canta “Mon Amour” a Che Tempo che Fa