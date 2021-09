Anna Tatangelo alla vigilia del nuovo programma della domenica “Scene da un matrimonio” si racconta a cuore aperto dalle pagine de Il Corriere della Sera parlando di Barbara d’Urso, ma anche dell’ex compagno Gigi D’Alessio. Come sempre diretta e sincera, Lady Tata si presenta al pubblico tracciando una linea marcata della sua vita privata e professionale.

Anna Tatangelo: “Gigi D’Alessio? È stata dura la separazione”

Anna Tatangelo si prepara a debuttare come conduttrice di “Scene da un matrimonio“, il programma cult degli anni ’90 portato al successo da Davide Mengacci, ma completamente rivisitato per l’edizione 2021. Parlando di matrimonio, la Tatangelo dalle pagine de Il Corriere della Sera non nasconde che da bambina ha sempre sognato l’abito bianco; quell’abito che all’età di 34 anni non è ancora riuscita ad indossare nonostante la lunghissima storia d’amore con Gigi D’Alessio.

Un capitolo doloroso e difficile di cui però la “ragazza di periferia” non ha problemi a parlare, anzi senza girarci troppo intorno ha confessato:

Ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco.

Oggi Anna è una donna matura e consapevole di se stessa. Ha trasformato il dolore in forza ed è rinata come una fenice dalle ceneri. Il matrimonio al momento non è più tra i suoi piani, ma non lo esclude: “è un sacramento in cui credo. Al di là delle storie vissute, la vita va avanti, ho 34 anni e posso tranquillamente pensare al matrimonio per il futuro“. Una cosa è certa la Tatangelo non chiude le porte del suo cuore pur precisando: “è stata dura la separazione, ma mi posso rinnamorare e perché no, convolare a nozze“.

Anna Tatangelo: “Scene da un matrimonio? Sento la responsabilità” su Barbara d’Urso

Anna Tatangelo si è poi soffermata sul nuovo programma della domenica “Scene da un matrimonio” che segna il suo debutto come conduttrice. La cantante è consapevole che sono tante le aspettative e non nasconde di sentire tutta la responsabilità di questa nuova avventura, ma precisa: “da parte mia però c’è la serenità di aver creato un prodotto pulito“. Dalla sua parte c’è sicuramente il figlio Andrea nato dall’amore con Gigi D’Alessio: “è felicissimo. Ho un bellissimo rapporto con lui: parliamo tanto e ci facciamo forza a vicenda“.

Sul nuovo format di Scene da un matrimonio ha rivelato:

E’ come se fossi una invitata. Ma la sera prima delle nozze, vado a raccogliere le emozioni, i sentimenti, le tensioni, i pensieri degli sposi, come fossi un’amica. E anche se ascolto parole di persone che conosco poco, mi toccano il cuore. Mi commuovo anche a vedere un genitore che accompagna il figlio all’altare. Si pensa sempre al padre della sposa, ma anche la madre dello sposo è importante. Io che ho un figlio maschio, ci penso….

Infine sul paragone con Barbara d’Urso “scippata” della sua “Domenica Live”, la Tatangelo precisa:

Nessuno prende il posto di nessuno. Il programma è totalmente nuovo e diverso. Barbara D’Urso è una grande professionista in onda da anni. Io sono una principiante.