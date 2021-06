Anna Tatangelo rompe il silenzio sulla fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio durante un’intervista rilasciata a “Belve”, il programma condotto e curato da Francesca Fagnani. La “ragazza di periferia”, che recentemente ha pubblicato il suo nuovo disco “AnnaZero”, ha deciso di mettere dei punti dove finora c’erano solo delle virgole.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: “io svantaggiata dalla sua musica”

Il nome di Anna Tatangelo per troppo tempo è stato sempre associato a quello di Gigi D’Alessio, compagno di scena e nella vita privata con cui ha condiviso un pezzo importante della sua vita. Un grande amore suggellato anche dalla nascita del figlio Andrea, ma questa unione per diversi anni l’ha fatta sentire “la fidanzata di”. Un’etichetta che Anna ancora oggi non riesce a staccarsi di dosso. Per questo motivo ospite del salotto di “Belve” di Francesca Fagnani, la cantante ha deciso per la prima volta di vuotare il sacco e far sentire la sua voce.

Se sono stata avvantaggiata personalmente? Soltanto l’essere affiancata da una persona che ha 20 anni più di me di esperienza artistica. La parte che mi ha svantaggiata: la sua musica è stato un pretesto per attaccarmi. Mi dicevano: ‘Però sti pezzi sono troppo d’alessiani’.

Parole forti quelle pronunciate dalla Tatangelo che, appena diciottenne, si lega sentimentalmente al cantautore napoletano di vent’anni più grande. Sono anni di feroci critiche, cattiverie e parole al vetriolo, ma loro due sulle note di “Un nuovo bacio” fanno volare il loro amore oltre tutto e tutti.

“Ricordo benissimo quel periodo, si parlava esclusivamente della mia vita privata per infangare le persone” – ha detto la cantante di “Essere una donna” che a distanza di tempo ha precisato – “per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli. Però, magari, se potessi tornare indietro, forse qualcosina la direi“.

Nonostante le parole non dette: “sono cose che non si possono dire, rischierei di fare piccoli danni. Però la cosa bella è che chi doveva sapere ha saputo…” – precisa, la Tatangelo è ancora oggi molto legata all’ex compagno: “ringrazio Gigi, con lui sono cresciuta, ho un figlio e la vita va avanti. Andrea è la mia grande stabilità. Gli sarò grata a vita”.

Anna Tatangelo, nuovo fidanzato: “sto bene, non mi va di fare nomi”

Dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo è stata per lungo tempo single. Oggi però la cantante ha un nuovo fidanzato. Questa è l’indiscrezione che circola da mesi e in particolare c’è chi parla di un flirt con il rapper Livio Cori con cui ha collaborato.

Nessuna conferma né smentita da parte della “ragazza di periferia” che però parlando d’amore ha detto: “innamorata è un parolone, però sto bene. Non mi va di fare nomi o cose, sto bene. Me la voglio vivere con calma questa cosa che sto vivendo“.

Una scelta comprensibile quella della Tatangelo che vuole preservare il figlio Andrea e questo suo nuovo amore!