Anna Pettinelli è pronta a mettersi alla prova a Tale e Quale Show. Dopo l’esperienza ad Amici, questa volta la conduttrice radiofonica cambia completamente ruolo e passa dall’altra parte: non dovrà giudicare le esibizioni degli altri, ma sarà lei a salire sul palco e a sottoporsi al giudizio della giuria.

Intervistata alla vigilia della nuova avventura televisiva, Pettinelli ha raccontato con grande spontaneità come intende affrontare il programma, parlando anche del rapporto con Maria De Filippi, dell’addio momentaneo ad Amici e di Cristiano Malgioglio, con il quale si aspetta qualche scintilla durante le puntate.

Anna Pettinelli a Tale e Quale Show: “Voglio fare personaggi mai interpretati”

Anna Pettinelli non ha ancora voluto anticipare quali saranno le sue imitazioni, ma ha spiegato quale criterio vorrebbe seguire nella scelta dei personaggi.

“Ho scelto e sceglierò personaggi che non sono stati mai fatti. Volevo fare qualcosa che gli altri non hanno fatto”.

Il suo percorso dovrebbe quindi attraversare epoche musicali differenti, dagli anni Ottanta e Novanta fino agli anni Duemila, con l’obiettivo di portare sul palco personaggi meno prevedibili.

Pettinelli non nasconde però le incognite di una sfida molto diversa rispetto alla sua carriera abituale.

“Mi sono buttata a capofitto in un’avventura che non è proprio canonica per il mio percorso professionale, però volevo divertirmi. Quest’anno mi voglio divertire”.

Più che la ricerca della perfezione, dunque, l’obiettivo sembra essere quello di vivere pienamente un’esperienza televisiva nuova.

Anna Pettinelli e le critiche della giuria: “La mia personalità verrà fuori”

Uno degli aspetti più curiosi della partecipazione di Anna Pettinelli a Tale e Quale Show sarà vederla alle prese con i giudizi della giuria.

Alla domanda su come viva critiche e valutazioni, la risposta è arrivata immediatamente e con la consueta ironia:

“Pessimo, grazie”.

Pettinelli ha poi chiarito che accetterà senza problemi le osservazioni che riterrà motivate, ma non rinuncerà al proprio carattere.

“Certe critiche saranno sicuramente logiche. Sulle critiche illogiche sentiranno la mia voce. La mia personalità non la posso schiacciare”.

Durante le esibizioni proverà quindi a immedesimarsi completamente nei personaggi assegnati, ma una volta terminata la performance promette di tornare ad essere “l’Anna di sempre”.

Pettinelli su Cristiano Malgioglio: “Per le vecchie ruggini sarà più piccato”

Particolare attenzione è già rivolta al rapporto con Cristiano Malgioglio.

Pettinelli prevede infatti che proprio da lui possano arrivare i giudizi più pungenti.

“So che per le vecchie ruggini avrò un Cristiano Malgioglio un po’ più piccato e piccante degli altri, ma sono pronta”.

Una dichiarazione che lascia immaginare siparietti e confronti destinati a diventare uno degli elementi più divertenti della sua partecipazione a Tale e Quale Show.

Anna Pettinelli lascia Amici: cosa le ha detto Maria De Filippi

Nel corso dell’intervista Anna Pettinelli ha parlato anche della sua assenza da Amici e soprattutto dei rapporti con Maria De Filippi.

Su questo punto ha voluto sgombrare il campo da possibili interpretazioni:

“Sono in ottimi rapporti con Maria e naturalmente ho la sua benedizione”.

Pettinelli ha raccontato anche la reazione della conduttrice davanti alla possibilità di partecipare al programma:

“Mi ha detto: ‘Anna, vuoi fare questa cosa? Falla!’”.

La proposta sarebbe arrivata già verso la fine di maggio, quando si è concretizzato l’invito da parte di Carlo Conti.

“Come dire no?”, ha spiegato Pettinelli, che per questa stagione ha quindi scelto di dedicarsi a qualcosa di completamente differente.

Pettinelli sui colleghi di Amici: “La Celentano mi ha fatto l’in bocca al lupo”

Per il momento Anna Pettinelli non ha avuto molti contatti con i suoi ex compagni di avventura di Amici.

A farsi sentire è stata però Alessandra Celentano.

“L’unica che mi ha detto qualcosa è stata la Celentano, che mi ha fatto l’in bocca al lupo”.

Gli altri professori, secondo Pettinelli, sarebbero semplicemente impegnati nella preparazione della nuova edizione del talent. La conduttrice è comunque convinta che, dopo la sua prima esibizione a Tale e Quale Show, i messaggi non mancheranno.

Anna Pettinelli sulle novità di Amici: “Continuerò a guardarlo”

Infine le è stato chiesto un commento sulle indiscrezioni relative all’introduzione di nuove discipline ad Amici.

Pettinelli ha preferito non sbilanciarsi, spiegando di non avere informazioni dirette sulle eventuali novità.

“Non so proprio niente, quindi non mi posso esprimere. Ma vedrò Amici come ho sempre fatto”.

Nessuna rottura, dunque, con il programma di Maria De Filippi. Per Anna Pettinelli si apre semplicemente un nuovo capitolo televisivo: questa volta sarà lei a esibirsi, trasformarsi e aspettare il verdetto della giuria di Tale e Quale Show