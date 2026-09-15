Ascolti tv 14 settembre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Il giovane Montalbano” contro il “Temptation Island e poi e poi“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 14 settembre 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Il giovane Montalbano vs Temptation Island e poi e poi – Auditel ieri sera, 14 settembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Il giovane Montalbano” contro “Temptation Island e poi e poi”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il giovane Montalbano, le repliche del prequel de Il commissario Montalbano con protagonista Michele Riondini hanno incollato alla tv 2.416.000 spettatori pari al 16.7% di share.

Su Rai 2: Boston Blue, la serie tv poliziesca statunitense prodotta e interpretata da Donnie Wahlberg ha fatto compagnia a 582.000 spettatori pari al 3.8%.

Rai 3: Lo stato delle cose, la nuova edizione del programma condotto da Massimo Giletti che racconta i fatti, gli eventi e le storie al centro del dibattito pubblico ha interessato 1.031.000 spettatori (7.8%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Nicola Porro ha registrato 512.000 spettatori (4.4%).

Canale 5: Temptation Island e poi e poi, la seconda puntata evento nel viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ha coinvolto 2.945.000 spettatori con uno share dello 20.2%.

Italia 1: The Protegé, il film del 2021 diretto da Martin Campbell ha appassionato 798.000 spettatori con il 5.1%.

La7: La torre di Babele, il programma televisivo di approfondimento culturale, storico e politico condotto da Corrado Augias ha registrato 716.000 spettatori e lo 4.3%.

Tv8: Django Unchained, il film del 2012 scritto e diretto da Quentin Tarantino, con protagonisti Jamie Foxx, Christoph Waltz e Leonardo DiCaprio ha tenuto col fiato sospeso 219.000 spettatori con 1.8% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha raccolto 400.000 spettatori con lo 3.4% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari Tuoi : 3.968.000 spettatori con il 21.2 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.267.000 spettatori con il 22.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 14 settembre 2026

RAI 1

La volta buona : 1.313.000 spettatori con il 13 % nella prima parte e 1.361.000 spettatori con il 16 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.178.000 spettatori (share 14.9 %);

: 1.178.000 spettatori (share %); Vita in Diretta: 1.329.000 spettatori con il 18.8% nella presentazione e 1.527.000 spettatori con il 19.4&%.

CANALE 5