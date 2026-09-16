Ci siamo: tutto pronto per il ritorno di “Uomini e Donne“, il dating show più seguito ed amato del pomeriggio di Canale 5. L’edizione 2026-2027 si preannuncia davvero esplosiva con una serie di novità sia tra gli opinionisti che tronisti.

Uomini e Donne 2026, quando inizia su Canale 5

Cresce l’attesa per il debutto della nuova edizione di Uomini e Donne 2026-2027 in partenza da lunedì 21 settembre 2026 nel consueto orario delle 14:45 su Canale 5.

Il celebre dating show condotto da Maria De Filippi celebra quest’anno la sua 31esima edizione con una serie di novità. Confermato l’appuntamento dal lunedì al venerdì, sempre alle 14:45 su Canale 5, ma tra le novità più esplosive c’è sicuramente l’arrivo di una nuova opinionista nel programma. L’annuncio è arrivato anche sui social ufficiali del programma con Tina Cipollari: «vi volevo avvisare che a breve ritorneremo dopo questa pausa estiva». Poi Gianni Sperti che ha anticipato: «ci saremo come al solito Tinì, io, Tina e una grandissima novità che è un personaggio molto forte. La mia preoccupazione è che io sarò in mezzo a loro due!»

📌 Da lunedì 21 settembre alle 14.45 su Canale 5 torniamo a farvi compagnia e come dicono anche loro, ne vedremo delle belle! Non mancate 📺😍 #UominieDonne pic.twitter.com/FJGCVVT9c2 — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 11, 2026

Alessandra Mussolini nuova opinionista a Uomini e Donne

La notizia oramai è nota: Alessandra Mussolini è una nuova opinionista di Uomini e Donne accanto ai confermati Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino. La Mussolini, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip 2026, è pronta con la sua simpatia e verve a smuovere ancora di più gli animi di troniste, tronisti e corteggiatori. Proprio la Mussolini in un video pubblicato sui social del programma ha anticipato: «faccio capire e metto fuori un pezzetto di me perché mi stimolano queste relazioni, queste menzogne, queste verità. Ne vedrete delle belle!»

Che dire: una ventata di freschezza e novità nel dating show di Canale 5 che si conferma uno dei programmi più seguiti e visti del daytime!

Uomini e Donne 2026, chi sono i nuovi tronisti?

Due i nuovi tronisti pronti a sedersi sulla poltrona rossa del dating show di Canale 5. Si tratta di Giacomo e Giorgia.

Giacomo ha 33 anni e ha un passato da tennista. Oggi lavora come responsabile commerciale in un’azienda e partecipa a Uomini e Donne per trovare un amore maturo.

ha 33 anni e ha un passato da tennista. Oggi lavora come responsabile commerciale in un’azienda e partecipa a Uomini e Donne per trovare un amore maturo. Giorgia ha 25 anni, viene da Roma e studia all’Università al corso di laurea magistrale in psicologia clinica.

L’appuntamento con “Uomini e Donne” è da lunedì 21 settembre dalle 14:45 su Canale 5