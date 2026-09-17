Si accendono i riflettori sulla casa del Grande Fratello Vip 2026 con la prima puntata dell’edizione autunnale del reality show di successo condotto da Ilary Blasi. Accanto a lei in studio ritroveremo nel ruolo di opinioniste: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della prima puntata del 17 settembre

Stasera, giovedì 17 settembre 2026, dalle ore 21.20 appuntamento con la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show tornato in grande spolvero pochi mesi fa con la conduzione affidata ad Ilary Blasi. Un ritorno che è stato molto apprezzato e gradito dal pubblico come confermano i dati di ascolti, ma anche le interazioni social che hanno premiato il reality show. Anche quest’anno il GF VIP è partito prima con l’Open House: l’apertura anticipata della casa. 4 fortunati concorrenti vip, infatti, hanno varcato la porta rossa di Cinecittà iniziando così la convivenza forzata.

Stasera spetterà ad Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli annunciare gli altri concorrenti vip pronti a mettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip 2026, tutti i concorrenti

Ma passiamo ai concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 – Autunno:

Carmen Di Pietro,

Jonathan Kashanian,

Piera Meloni e Alessandro Varsi,

Simone Annicchiarico,

Alex Belli,

Giancarlo Danto,

Giacomo Gallani,

Marina La Rosa,

Valeria Marini,

Michelle Masullo,

Federica Morello,

Moreno Morello,

Andreas Müller,

Giulia Provvedi,

Megan Ria,

Alessandro Roncaccia,

Guendalina Tavassi.

Grande Fratello Vip 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, quest’anno andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale previsto inizialmente per giovedì 17 e sabato 19 settembre 2026. Successivamente il programma andrà in onda – in diretta – nel consueto doppio appuntamento del lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Attenzione: tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le vicende e le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: