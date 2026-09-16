Un grosso colpo di scena attende i fans di Forbidden fruit. Nel corso delle prossime puntate della soap turca infatti, scopriremo che Şahika avrà solo inscenato la sua morte. Le sue mosse successive non piaceranno neppure alla sua alleata Ender, e spingeranno Çelebi ad allearsi con Hasan. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.
Anticipazioni turche Forbidden fruit: Şahika sposa Hasan con l’inganno
Come già svelato nelle nostre precedenti anticipazioni Şahika – agendo in autonomia – fingerà la propria morte con l’aiuto di Mahmut Haznedar, lo scagnozzo di Hasan Alì, a cui farà credere che l’imprenditore stesso sia coinvolto nella morte di suo padre, avvenuta molti anni prima.
Ekinci non meterà neppure Ender a conoscenza dei suoi piani, tanto che perfino lei arriverà a sospettare che Hasan l’abbia eliminata. Al suo ritorno, la coinvolgerà in un piano per diventare ufficialmente la moglie dell’imprenditore. In sostanza, per mantenere il silenzio sul presunto omicidio di Şahika, Hasan Alì dovrà cedere il 20% delle sue quote a Ender e sposarla, poiché lo statuto dell’azienda prevede che possano essere trasferite solo a un parente o a un congiunto.
Tutto andrà secondo i suoi piani, e Hasan si scambierà i voti nuziali con una donna che avrà la faccia coperta da un velo bianco. Solo dopo essere ufficialmente diventati marito e moglie, l’imprenditore scoprirà di aver sposato Şahika!
La reazione di Hasan Alì: cosa accade a Forbidden fruit?
Quando scoprirà di essere stato ingannato, Hasan Alì tenterà di annullare il matrimonio in tutta fretta, ma Şahika non gliela farà passare liscia. La dark lady rivelerà a Çağatay di essere appena diventata la sua “matrigna” e, per complicare le cose, si trasferirà a casa di Hasan Alì. quel punto lui mentirà a tutti, sostenendo di essersi innamorato della Ekinci, pur di non ammettere di essere caduto in una trappola.
Le ambizioni di Şahika non si limiteranno a villa Kuyucu: arriverà a impossessarsi con la forza di un ufficio della Kuyu Holding e pretenderà che tutti la chiamino presidentessa. Una situazione che, a un certo punto, finirà per irritare anche Ender, tornata tra gli azionisti della holding dopo che Hasan Alì le avrà restituito le sue quote, convinto all’epoca di aver ucciso Şahika.
Ender alleata di Hasan Alì, news Forbidden fruit
Convinta di non potersi fidare troppo della sua alleata, Ender si recherà nell’ufficio di Hasan Alì e gli dirà di essere pronta ad aiutarlo ad annientare Şahika. Non avendo più nulla da perdere, Kuyucu accetterà l’offerta, stringendo la mano di Ender, che subito gli rivelerà un dettaglio: lo inviterà a non fidarsi troppo di Mahmut.
Temendo che uno dei suoi scagnozzi possa davvero averlo tradito, Hasan Alì incaricherà Sedai Yildiran di tenere d’occhio ogni mossa di Mahmut, il quale, sentendosi braccato, cercherà ulteriori rassicurazioni da Şahika. Nel frattempo, Ekinci chiederà a Ender di aiutarla a sbarazzarsi di Cansu Yildirim, la “spia” infiltrata a villa Kuyucu.