Anna Mazzamauro è per una gran fetta del pubblico italiano l’indimenticabile Signorina Silvani, protagonista femminile di tantissimi film di Paolo Villaggio. Attrice di cinema e teatro, la Mazzamauro si è raccontata a cuore aperto in una lunga intervista dalle pagine del Corriere della Sera.

Anna Mazzamauro: “la Signorina Silvani? Se potessi, la strozzerei!”

La Signorina Silvani ha segnato indubbiamente la carriera di Anna Mazzamauro, attrice dall’immenso talento che ha saputo districarsi con egual successo tra cinema e teatro. Il ruolo della Signorina Silvani, personaggio letterario e cinematografico ideato da Paolo Villaggio nella serie del ragionier Ugo Fantozzi, ha segnato la sua vita artistica e personale al punto che ancora oggi il pubblico la chiama così. “Per strada, al mercato, alle Poste. Se potessi, la strozzerei quella signorina Silvani” – ha dichiarato l’attrice dalle pagine de Il Corriere della Sera rivelando che quel personaggio le ha si cambiato la vita, ma è diventato anche una prigione.

“E’ diventato anche una gabbia. Da allora quale regista avrebbe più potuto affidarmi il ruolo, poniamo, di Medea? Ma se lo immagina, io che insulto Giasone? La gente pensa immediatamente alla Silvani che dice “merdaccia”” – ha raccontato l’attrice che ricordando la saga dei film di Fantozzi ha rivelato – “il primo provino lo feci per il ruolo della Pina”.

Anna Mazzamauro e il rapporto con Paolo Villaggio: “fu lui stesso a mettere un paletto tra noi”

Al primo provino con Paolo Villaggio per il ruolo di Pina, Anna Mazzamauro si presenta con un abito rosso attillato che colpì l’attore e regista al punto da pensare ad un ruolo ad hoc. “Fu proprio Paolo che suggerì al regista, Luciano Salce: “Questa qui è piena di difetti, ma li porta sui tacchi”. E mi presero come oggetto del desiderio fantozziano. Una che sa essere santa e dimonia al tempo stesso, una donna tragica e per questo comica” – ha confessato l’attrice che non è mai stata una grande amica del geniale Villaggio.

“Non eravamo amici se è quello che vuole chiedermi. E forse proprio per questo ci siamo stimati a vicenda. Sia lui che io abbiamo conservato il disincanto degli attori: mica dobbiamo essere per forza simpatici” – ha confessato la Mazzamauro che oggi non nasconde di avere dei rimpianti. “Oggi ho il rimpianto di non avergli detto tante cose, belle e brutte. Ma d’altra parte fu lui stesso a mettere un paletto” – ha raccontato l’attrice che propose al collega di vedersi fuori dal set, ma fu stroncata da Villaggio che le disse “io frequento solo gente ricca e famosa”.