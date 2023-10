Il conto alla rovescia è già iniziato, e tra pochi giorni Anima Gemella – la nuova serie televisiva – arriverà sui nostri schermi. La nuova fiction si preannuncia come un mix perfetto tra mistero e commedia sentimentale, con un viaggio nel mondo esoterico che promette di tenere tutti con il fiato sospeso.

Anima Gemella, serie tv: quando in TV

La prima puntata inedita di Anima Gemella sarà trasmessa mercoledì 11 ottobre a partire dalle 21.30 su Canale 5. In prima visione assoluta la fiction narra la storia di Carlo – medico di successo – costretto ad affrontare il dolore per la morte della moglie. L’incontro con una presunta medium lo porterà inevitabilmente a guardare dentro sé stesso, in un viaggio che cambierà radicalmente la sua vita. La nuova fiction italiana si compone di quattro episodi, che potranno essere seguiti anche in diretta streaming e on-demand.

Anima Gemella, trama della fiction con Daniele Liotti

Sarà Daniele Liotti a dare il volto a Carlo. L’attore italiano – già noto per aver interpretato vari ruoli tra cui quello di protagonista nella fiction Un Passo dal Cielo – si trova a gestire il lutto per la morte prematura della moglie Adele. Quando è pronto a voltare pagina e sposare Margherita, incontra Nina. Quest’ultima è una truffatrice che si spaccia come medium. Durante una seduta spiritica però avviene qualcosa di imprevisto: l’anima di Adele parla a Carlo attraverso Nina.

Quanto accaduto spinge l’uomo a riflettere sull’aldilà, ma anche a chiedersi cosa sia veramente accaduto alla moglie. Puntata dopo puntata si avvicinerà alla verità, ma al tempo stesso avrà anche occasione di scoprire la genuinità di Nina, che a sua volta apparirà lusingata dalla profondità dei sentimenti dell’uomo.

Vi abbiamo incuriosito? Qui potrete trovare il video Mediaset con un’anteprima della storia, che potrete seguire in diretta a partire da mercoledì 11 ottobre sulla rete ammiraglia Mediaset.

Dove vedere Anima Gemella in diretta streaming e on demand

Contemporaneamente alla messa in onda su Canale 5, la fiction sarà disponibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity in streaming live, a questo link.

Coloro che non potranno seguire la puntata in diretta mercoledì 11 ottobre potranno comunque “recuperarla” in qualsiasi momento accedendo alla piattaforma Mediaset, dove l’episodio sarà disponibile in streaming on demand.