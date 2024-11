Angelo Madonia lascia Ballando con le Stelle 2024. È la prima volta nella storia del programma di successo in onda il sabato sera su Rai 1 che un ballerino professionista venga mandato via dal format. Il partner sulla pista da ballo della campionessa di nuoto Federica Pellegrini, dunque, dalla prossima puntata non farà più parte del programma condotto da Milly Carlucci. Alla Pellegrini verrà di conseguenza assegnato un nuovo maestro di ballo. Ma vediamo insieme cosa è successo.

Angelo Madonia lascia Ballando con le Stelle: perché? Il motivo ed il sostituto

“La produzione, di concerto con RAI e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso”.

Con questa nota diramata a mezzo stampa, la produzione di Ballando con le Stelle ha fatto sapere che il maestro di ballo Angelo Madonia non farà più parte del programma tv, almeno per questa edizione in corso.

La polemica con Selvaggia

A scaturire il tutto è stata la lite con Selvaggia Lucarelli. La discussione sarebbe poi successivamente proseguita nel backstage. Il ballerino, furioso, avrebbe poi lasciato sola la sua partner Federica Pellegrini per le interviste realizzate post puntata, provocando il disappunto della conduttrice Milly Carlucci e della produzione del programma.

Angelo Madonia condivide un post su Selvaggia Lucarelli

L’esclusione di Angelo Madonia da Ballando con le stelle sta creando non poche polemiche sui social, tanto da far nascere un vero e proprio caso mediatico. Tanta è la solidarietà che sta ricevendo il maestro di ballo, che non ha ancora parlato pubblicamente ma ha condiviso sul social X un post in sua difesa che riportava la seguente frase.

“Vorrei chiedere alla Carlucci, ma è proprio necessario per un programma di successo come il vostro, avere in giuria una dispensatrice di veleno e fango come Selvaggia Lucarelli? È necessario per gli ascolti? La mia solidarietà ad Angelo Madonia e Sonia Bruganelli”.

Al momento sia Angelo Madonia che Selvaggia Lucarelli non hanno espresso alcun commento pubblico sulla vicenda.

Chi sostituirà Angelo Madonia?

“Siamo felici di annunciare il ritorno di #SamuelPeron, uno dei maestri più amati della storia di #BallandoconleStelle. A partire dalla prossima puntata, Samuel sarà al fianco di Federica Pellegrini, portando la sua esperienza e il suo entusiasmo nella competizione”

si legge nel comunicato.