Alla fine Angelina non ha vinto Amici di Maria De Filippi 2023. Nonostante i bookmakers e le quote la dessero come la super favorita alla vittoria finale, la figlia d’arte si è classificata al secondo posto battuta nello scontro finale da Mattia. Il televoto da casa ha premiato il giovane ballerino dopo l’infortunio dello scorso anno. Un secondo posto che promette bene per la cantante acclamata da critica e pubblico che sui social ha espresso tutta la delusione per l’esito delle votazioni.

Angelina ad Amici 2023: talento e amore per la musica

Durante la finale di Amici 2023, Angelina per la prima volta ha pronunciato il suo cognome. La figlia di Pino Mango e della cantante Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar, non ha mai voluto farsi conoscere dal pubblico come la “figlia di”. Non ha mai chiesto nulla se non regalare al pubblico, puntata dopo puntata, performance di altissimo livello musicale ed emotivo. Un talento puro e cristallino quello della giovane 22enne, autrice di molte delle sue canzoni, che dopo Amici è pronta al grande salto. Dopo aver conquistato critica e giuria Angelina con le sue canzoni sta trionfando anche in radio e in classifica. Il suo album dal titolo “Voglia di vivere” è tra più pre-ordinati sulla piattaforma Amazon grazie anche alla title-track che su Spotify conta quasi 5 milioni di ascolti.

Un successo meritato per una delle interpreti e cantautrici più promettenti della musica italiana. Una voce che arriva dritta al cuore; una cantante capace di spaziare dal pop alla disco-music, dalla musica napoletana a quella d’autore, mettendoci sempre tutta se stessa. Angelina quando canta ti prende per mano e ti accompagna in un viaggio emozionandosi ed emozionando. Ti accarezza l’anima e in pochi sono capaci di riuscirci.

Angelina ad Amici di Maria De Filippi: “Io questa sono, Angelina Mango”

Dopo la quarta esibizione nella sfida per la vittoria finale, la giovane interprete è stata avvicinata da Maria De Filippi che le ha mostrato il suo disco. Un album nato da tanto lavoro, fatica, ma anche emozione.

Un racconto in musica che Angelina ha voluto raccontare e condividere con il pubblico. La De Filippi le ha fatto notare una cosa: “Non hai mai detto il tuo cognome, stasera è stata la prima volta” facendo riferimento ad una esibizione. La cantante, visibilmente emozionata, ha risposto: “Io questa sono, Angelina Mango“.

E noi siamo certi che il grande Mango sarà fiero di avere una figlia tanto speciale.