Le paure di Angelina Mango condivise sui social sono quelle di tantissimi ragazzi e ragazze che oramai non si sentono più sicuri a Milano. I fasti della capitale della moda sono oramai lontani dalla iconica “Milano da bere” visto che, sondaggi alla mano, è la città più pericolosa d’Italia.

Angelina Mango, la sua nuova vita a Milano: “ho paura la sera da sola”

Lo sfogo di Angelina Mango sui social è diventato subito virale tra i giovanissimi e non solo. La cantante, seconda classifica all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, non si sente più sicura a Milano, la città dove la 22enne originaria di Maratea ha deciso di trasferirsi. La microcriminalità impera e i dati premiano la città del lusso e della moda come “la città più pericolosa d’Italia”. Stando a quanto riportato da una classifica pubblicata da il Sole24Ore Milano è al primo posto per criminalità. Altro che fashion, luxury e vita mondana, la città meneghina è la più pericolosa d’Italia. L’aria che si respira è diventata pesante e il post di Angelina è solo l’ultimo in ordine cronologico. Nel 2022, infatti, Chiara Ferragni ha denunciato su Instagram “sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua ad esserci a Milano. La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa. Mi appello al nostro sindaco Beppe Sala”.

Da allora non è cambiato nulla, anzi la situazione è solo peggiorata. La conferma arriva dalle denunce quotidiane di aggressione fino ai “post” rumorosi come quello di Angelina Mango che sui social ha scritto:

Sto andando in farmacia a piedi alle 22,30, volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo. È possibile che debba avere così paura è che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto?.

Angelina Mango: da Amici al successo di Ci pensiamo domani

Lo sfogo di Angelina Mango impaurita ad uscire da sola la sera a Milano ha trovato l’appoggio di tantissimi ragazzi. “Non dovrebbe essere così ma non sai quanto ti capisco, ogni volta che devo uscire ho l’ansia” – le scrive una fan a cui fa eco il commento di un’altra ragazza “non è normale vivere in un mondo così. Essere donna è spesso e volentieri così frustrante“.

Un’altra fan ancora le scrive: “ti giuro Angelina che sono così stanca di vivere sempre con la paura addosso, anche di giorno. Non ce la faccio più, non è sostenibile, non è possibile doversi guardare costantemente intorno e dubitare di qualsiasi persona si avvicini un po’ di più del solito“. Vivere a Milano fa paura e lo confermano i tantissimi messaggi postati da ragazzi e ragazzi sotto il post della cantante. Una realtà vissuta da milioni di ragazzi proprio come lo è Angelina, la cantante figlia d’arte del celebre Pino Mango e di Laura Valente. Chissà che l’ennesimo post di un personaggio famoso non possa smuovere qualcosa in una città dove impera la paura. Intanto Angelina, dopo il secondo posto ad Amici, si gode il meritato successo. Il singolo “Ci pensiamo domani”, tra le hit dell’estate 2023, è doppio disco di platino, mentre l’album di debutto “Voglia di vivere” è certificato disco d’oro. Da ottobre la giovane cantautrice sarà in tour con il primo live “Voglia di Vivere Tour” con date a Roma, Bologna, Torino e Milano.