Angelina Jolie ha incantato tutti durante la cerimonia del 15° Governors Awards tenutasi al Dolby Theatre di Hollywood. L’attrice premio Oscar, nota non solo per il suo talento ma anche per il suo impegno umanitario, ha scelto di condividere questo momento speciale con uno dei suoi figli, Knox Jolie-Pitt.

Un look da diva per Angelina Jolie

La bellezza senza tempo di Angelina Jolie è stata ulteriormente esaltata dall’abito nero scelto per l’occasione. L’attrice ha optato per un capo elegante con dettagli in pizzo che metteva in risalto la sua figura. Il look, raffinato e sofisticato, è stato completato da un trucco naturale e capelli raccolti, per un risultato che coniuga glamour e minimalismo.

La presenza di Knox Jolie-Pitt: un tocco di dolcezza

Angelina Jolie non era sola sul tappeto rosso: accanto a lei, il figlio Knox, 15 anni, ha dimostrato uno stile impeccabile con un classico completo scuro. La loro apparizione insieme ha evidenziato il forte legame familiare che caratterizza la vita dell’attrice, spesso vista in compagnia dei suoi figli durante eventi pubblici.

I Governors Awards 2024: una serata di stelle

Il Governors Awards, un evento che celebra le eccellenze del cinema, ha visto la partecipazione di numerose altre celebrità, come Jennifer Lopez e Selena Gomez, anch’esse protagoniste con look mozzafiato. La serata rappresenta un’anteprima della stagione dei premi, accendendo i riflettori sulle performance più significative dell’anno.

Angelina Jolie: una carriera e una vita da protagonista

Oltre al suo successo cinematografico, Angelina Jolie continua a distinguersi per il suo impegno in cause umanitarie e il suo ruolo di madre. La presenza di Knox al suo fianco è un chiaro segnale del valore che attribuisce alla famiglia, un aspetto che bilancia perfettamente con la sua carriera.