Angelina Jolie è stata la protagonista assoluta dell’edizione 2024 del Torino Film Festival, dove ha presentato il suo ultimo film, Without Blood, tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco. La pellicola segna il ritorno di Jolie alla regia, con un’opera intensa che esplora la complessità dei sentimenti umani, il peso del passato e la difficoltà di trovare la pace interiore. La grande attrice e attivista, che da anni si distingue per il suo impegno sociale, è stata anche premiata con la Stella della Mole alla carriera dal direttore artistico del festival, Giulio Base.

Angelina Jolie al Torino Film Festival 2024

Nel corso della sua presenza a Torino, Jolie in un incontro con la stampa ha avuto modo di parlare del film: “Suppongo che, in un certo senso, si tratti di essere davvero umili di fronte a qualcosa che è già stato creato e cercare di ascoltare le parole sulla pagina,” ha dichiarato, parlando dell’approccio alla trasposizione Without Blood. La regista ha sottolineato come il lavoro del cast e della troupe sia stato improntato su una profonda comprensione del romanzo di Baricco, studiando ogni parola per entrare nella mente dell’autore e portare in vita una storia così complessa e sfumata: “Ogni membro della troupe ha studiato il libro, ogni parola. Stavamo tutti cercando di entrare nella sua mente, ed è una mente bellissima, quindi è un luogo meraviglioso in cui stare.”

Jolie ha anche riflettuto sulla complessità della natura umana, un tema centrale nei suoi film precedenti ed in particolare nel romanzo di Baricco: “Questa storia tratta la vita per com’è veramente, con tutte le sue complessità. Come esseri umani, portiamo dentro di noi tante cose. Quando cerchiamo di capirci l’un l’altro e riflettiamo su come siamo arrivati dove siamo nella vita, le nostre azioni, le cose che abbiamo visto questo è ciò di cui parla la vita.” Con queste parole, l’attrice ha evidenziato la sua volontà di non semplificare la realtà, ma di rappresentarla con tutte le sue contraddizioni e sfumature.

Guerra e violenza sulle donne tra i temi toccati da Angelina Jolie a Torino

Nel corso della sua carriera, Angelina Jolie ha affrontato temi delicati e spesso dolorosi, come la sofferenza, la violenza e la guerra. In passato ha denunciato le violenze domestiche subite l’ex marito Brad Pitt e nella sua attività di ambasciatrice Onu è stata anche a Leopoli in Ucraina durante la guerra in corso. Un tema quello della sofferenza dunque che non può non essere una costante: “Non è che cerco la sofferenza, ma ho scoperto che coloro che hanno sofferto di più spesso possiedono la comprensione più profonda della vita e dell’amore,” ha detto.

Infine, l’attrice ha parlato anche delle sfide legate alla violenza, in particolare quella contro le donne: “Voglio che passiamo oltre il parlare del fatto che queste cose siano sbagliate. Lo sappiamo tutti. Dobbiamo concentrarci sull’azione e su come uomini e donne insieme possano respingere l’ignoranza e la violenza,” ha affermato, invitando tutti a unirsi nella lotta contro quella che è una delle più grandi sfide della società contemporanea.