Angela Melillo è una delle showgirl che si sfideranno a colpi di danza e canto in “Ne vedremo delle belle” il nuovo programma di Carlo Conti che debutterà sabato 22 marzo in prima serata su Raiuno. Uno show talent che il conduttore ha definito un esperimento in cui dieci soubrette che hanno fatto la storia della tv degli anni 80/90 si troveranno a confrontarsi in cinque diverse prove e una sfida a sorpresa chiamata derby.

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Angela Melillo. La showgirl ci ha spiegato come sta affrontando questa nuova esperienza televisiva: “La sto prendendo come un gioco, un divertimento. Mi piace lavorare con delle donne in uno show che non si vedeva da tempo in televisione. Per me non è un’occasione perché non devo dimostrare nulla. Spero che grazie a questa esperienza il pubblico possa conoscermi meglio come persona”.

Con le altre colleghe, afferma, c’è un bellissimo clima e nessuna rivalità. E pensare che all’epoca in cui era la prima donna del Bagaglino, si era trovata a lavorare con Pamela Prati e Valeria Marini. Parlando del loro rapporto, ha svelato: “Quando ho lavorato con loro ricordo che i rapporti non erano tesi. Mi sembra che il famoso litigio per il quale arrivarono alle mani era avvenuto molto tempo prima, al compleanno di Leo Gullotta”.

Angela Melillo ha poi parlato della sua carriera e dell’incontro con Pingitore: “Conoscevo già Pingitore all’epoca perché avevo partecipato ad alcuni suoi programmi in qualità di ballerina. In quel momento io avevo già lavorato in televisione per due anni con Paolo Limiti a Milano come conduttrice. Avrei dovuto fare il terzo anno con Paolo ma arrivò la telefonata di Pingitore che mi propose di fare la prima donna del Bagaglino. Comunicai a Paolo che sarei tornata a Roma per poter fare il sabato sera con la compagnia di Pingitore e lui mi diede il suo benestare”.

Negli ultimi anni, Angela Melillo si è dedicata di più al teatro. Sul suo rapporto con la televisione, ha rivelato: “Snobbata non credo, sicuramente non mi è stata data nessuna opportunità. A parte i reality che ho fatto, mi sarebbe piaciuto partecipare ad altri programmi e invece spesso purtroppo vediamo sempre le stesse persone”.

Nel suo curriculum anche i reality, La Talpa che vinse nel 2004 e l’Isola dei Famosi. Anche la proposta di partecipare al Grande Fratello però non è mancata: “Sì, avevo avuto una possibilità. Diverse volte ne avevo parlato con il mio ex agente, Alessandro Lo Cascio. A lui avevo sempre detto di aspettare perché non mi sentivo pronta. Anche lo scorso anno ci fu l’opportunità ma ho rifiutato”.

In merito a questa edizione del Grande Fratello, la Melillo ha parlato di Stefania Orlando e degli attacchi ricevuti da Shaila: “Ho trovato triste il fatto che una donna come Shaila abbia fatto delle affermazioni su di lei, dicendole che aveva un’età tirando in ballo anche il suo matrimonio. Secondo me ci sono dei limiti che non bisogna oltrepassare. E’ vero che è un reality ma è pur vero che si è sempre in televisione ed è importante attenersi al gioco con educazione e rispetto”.

“Ne vedremo delle belle”, intervista esclusiva ad Angela Melillo

Angela, come ti stai preparando per questa nuova avventura?

Sto cercando di seguire le indicazioni che ci vengono date dai grandi professionisti, il coreografo Mainini e la vocal coach Dada Loi. Per ora le prove stanno andando bene poi si sa che quando si va in scena diventa tutto un punto interrogativo. E’ una sfida a 360 gradi perché dobbiamo fare canto, musical, un balletto ma anche un’intervista con un personaggio.

La vivi come una seconda occasione?

La sto prendendo come un gioco, un divertimento. Mi piace lavorare con delle donne in uno show che non si vedeva da tempo in televisione. Per me non è un’occasione perché non devo dimostrare nulla. Spero che grazie a questa esperienza il pubblico possa conoscermi meglio come persona.

Con le altre colleghe c’è rivalità?

Al momento tra noi c’è un bel clima ma abbiamo iniziato anche da poco. Il mio obiettivo è di riuscire a fare del mio meglio poi se c’è qualcosa che non va non avrò problemi a dirlo.

All’epoca del Bagaglino hai lavorato con Pamela Prati e con Valeria Marini. I rapporti tra loro erano così tesi?

Quando ho lavorato con loro ricordo che i rapporti non erano tesi. Mi sembra che il famoso litigio per il quale arrivarono alle mani era avvenuto molto tempo prima, al compleanno di Leo Gullotta.

Paura per i giudizi di Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano?

Sono curiosa di quali saranno i loro giudizi. Non vedo l’ora. Sono contenta che ci siano loro in giuria, sono tre persone che stimo tantissimo. I loro giudizi li prenderò come dei consigli.

E’ un programma che riporta in onda la dimensione del varietà. Cosa manca oggi di quella tv?

Oggi manca proprio lo show, il varietà, i numeri, le canzoni, i balletti. Adesso ci sono solo talent e reality. Ricordo che quando ero piccola lo show del sabato sera era un appuntamento che aspettavo con trepidazione. Il varietà ha sempre unito le famiglie davanti alla tv, era un momento di condivisione.

In famiglia cosa ti hanno detto di questa nuova esperienza? Ti hanno dato qualche consiglio?

I miei figli mi hanno dato da subito grande supporto, sono felici per la mia partecipazione. Mia figlia mi ha solo fatto una raccomandazione, di non essere troppo cringe.

Nella tua carriera, la svolta è stata l’incontro con Pingitore. Come sei arrivata al Bagaglino?

Conoscevo già Pingitore all’epoca perché avevo partecipato ad alcuni suoi programmi in qualità di ballerina. In quel momento io avevo già lavorato in televisione per due anni con Paolo Limiti a Milano come conduttrice. Avrei dovuto fare il terzo anno con Paolo ma arrivò la telefonata di Pingitore che mi propose di fare la prima donna del Bagaglino. Comunicai a Paolo che sarei tornata a Roma per poter fare il sabato sera con la compagnia di Pingitore e lui mi diede il suo benestare.

Arrivò così la popolarità. Come hai vissuto quel momento?

Ricordo ancora la prima puntata. Io ero dietro al sipario in attesa di entrare in scena e tremavo come una foglia. Avevo il cuore in gola, un’emozione pazzesca. Il giorno dopo avevo la febbre a 39 ma nonostante tutto continuai a fare le prove.

Da un po’ di tempo si parla anche di un ritorno del Bagaglino.

L’ho sentito dire anche io ma attualmente non c’è nulla di concreto. Magari, sarebbe una cosa molto carina.

Hai recitato anche in diverse serie. Il cinema è stata un’occasione mancata?

Ho fatto solo una parte nel film “Al posto tuo” con Luca Argentero. Il cinema non è stata un’occasione mancata, la verità è che non ho mai fatto nessun provino, nessuna audizione. In quel momento stavo lavorando ad altri progetti.

Negli ultimi anni ti sei dedicata di più al teatro. Ti sei sentita snobbata dalla televisione?

Snobbata non credo, sicuramente non mi è stata data nessuna opportunità. A parte i reality che ho fatto, mi sarebbe piaciuto partecipare ad altri programmi e invece spesso purtroppo vediamo sempre le stesse persone.

Capitolo reality: hai partecipato a La Talpa e all’Isola dei Famosi. Che esperienze sono state? Tornando indietro le rifaresti?

Sono state esperienze uniche, indimenticabili, incredibilmente dure e faticose. Forse le rifarei ma in coppia con un’amica.

Tra i reality a cui non hai partecipato finora c’è il Grande Fratello. Ti è stato mai proposto?

Sì, avevo avuto una possibilità. Diverse volte ne avevo parlato con il mio ex agente, Alessandro Lo Cascio. A lui avevo sempre detto di aspettare perché non mi sentivo pronta. Anche lo scorso anno ci fu l’opportunità ma ho rifiutato.

A proposito di questa edizione del Grande Fratello, cosa pensi dell’eliminazione di Stefania Orlando?

Ho trovato triste il fatto che una donna come Shaila abbia fatto delle affermazioni su di lei, dicendole che aveva un’età tirando in ballo anche il suo matrimonio. Secondo me ci sono dei limiti che non bisogna oltrepassare. E’ vero che è un reality ma è pur vero che si è sempre in televisione ed è importante attenersi al gioco con educazione e rispetto.

Hai dimostrato sostegno nei confronti di Zeudi e Helena.

Se ritengono di proseguire il Grande Fratello stando insieme ma qual è il problema? L’amore e l’affetto che limiti hanno?