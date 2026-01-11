Quest’oggi, domenica 11 gennaio 2026, a Verissimo, è andata in onda l’intervista di Silvia Toffanin ad Andrea Sempio sul cado riguardante la morte di Chiara Poggi. Ecco cosa ha detto l’indagato nel salotto pomeridiano di Canale 5 in merito alla vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto.

Verissimo: l’intervista ad Andrea Sempio da parte di Silvia Toffanin

Nella seconda puntata del nuovo anno di Verissimo, Andrea Sempio ha avuto modo di raccontare la sua in merito alla vicenda riguardante la morte di Chiara Poggi e alle indagini che proseguono e che lo vedono tra gli indagati.

Nel salotto di Silvia Toffanin Sempio ha risposto alla domanda: “Chi ha ucciso Chiara Poggi?” dicendo: “Io, ad oggi, credo Alberto Stasi”. Sottolineando inoltre: “Sono un colpevole desiderato. Questa storia segue due strade: quella giuridica, abbastanza lineare e tranquilla, il più è tutta la parte mediatica, ormai si sono create le tifoserie e quindi c’è una parte che ce l’ha con me”.

Per quanto riguarda l’iter giudiziario Sempio ha specificato che: “La richiesta di rinvio a giudizio ce l’aspettiamo quasi sicuramente. In udienza preliminare punteremo al proscioglimento: non ci sembra ci siano gli elementi per andare avanti a processo. Vedremo”.

Sempio ha risposto anche a domande più personali come quella riguardante l’infatuazione per Chiara: “Sono molto amico di suo fratello, l’ho incontrata qualche volta, ma il rapporto non andava oltre il semplice saluto. Non c’è mai stato nulla, è un’altra delle tante cose che stanno montando per portare avanti questa telenovela che è diventata”.

La vita privata e il senso di responsabilità

Dopo aver sentito le parole di suo padre che sottolineavano il fatto che questa vicenda peserà sulla vita di Andrea per sempre, Sempio ha svelato a Silvia Toffanin di pensare che prima o poi le cose potranno concludersi e di provare un senso di responsabilità più che di colpa verso i suoi genitori, gli amici e i parenti.

In questi ultimi mesi la sua vita è cambiata radicalmente. Ora evita di uscire quando ci sono le dirette televisive o i giornalisti di alcuni programmi nei paraggi, prova a passare inosservato il più possibile nei vari spostamenti e si è cancellato dai social per evitare che venissero “rubate” sue foto private o che venissero contattati ed insultati gli amici di una vita.

Il futuro?

Alle domande sul suo futuro Sempio ha risposto svelando un proprio sogno: “Mi piacerebbe far vedere un nipotino ai miei. Ma devo dire che forse è stato un bene non essermi costruito una famiglia negli ultimi anni, perché altrimenti adesso ci sarebbero dentro anche loro”.

Silvia Toffanin ha chiesto a Sempio cosa abbia portato alla separazione dall’avvocato Lovati e quest’ultimo ha ammesso di stimarlo e ammirarlo e di sentirlo ancora, ma che le strade si sono divise per una divergenza di opinioni sulla linea difensiva. “È stata una decisione molto sofferta. Provo ancora affetto e stima per lui”.

Come mai questa intervista? Sono mesi che nel salotto di Silvia Toffanin si parla anche di casi di cronaca. Casi che da anni tengono tutti con il fiato sospeso. E’ oltretutto bene sottolineare che fonti sicure fanno sapere che Andrea Sempio non è stato pagato per prendere parte al programma.

Il video integrale