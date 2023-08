Andrea Foriglio ha vinto il titolo di ‘Il più bello d’Italia 2023’. L’osteopata è un volto noto della televisione, dato che lo abbiamo visto come corteggiatore nell’ultima edizione di Uomini e Donne. Ora arriva questo importante riconoscimento per lui, in attesa di scoprire se salirà sul trono. Ma vediamo insieme chi è Andrea Foriglio.

Chi è Andrea Foriglio, il vincitore de ‘Il Più Bello d’Italia 2023’

Andrea Foriglio nasce, 29 anni fa, a Roma. Da sempre appassionato di Anatomia umana e Sport, ha saputo trasformare la sua passione nel suo lavoro. Infatti è diventato Dottore in Scienze delle attività Motorie e sportive nel 2015, e poi Osteopata. Dopo sei anni di studi e master, ha ottenuto il titolo presso il Centre por l’Etude, la Recherce et la Diffusion Osteopatiques (C.E.R.D.O.), considerata la scuola di Osteopatia più antica d’Italia.

Grazie al suo lavoro, che lo ha visto curare anche personaggi del mondo dello spettacolo (da Clementino a Elettra Lamborghini), è stato ospite a TV2000 nella trasmissione “Il mio medico” come esperto di colonna vertebrale, e in radio sia a RTL che a Radio Roma Capitale.

Nella serata di ieri, 20 agosto 2023, ha vinto il titolo di ‘Il più bello d’Italia’. Il concorso, giunto alla 45esima edizione, si è tenuto alle 21:30 in piazza Partigiani ad Alassio. Andrea Foriglio ha eredito la fascia da Alessandro Verdolini, ex corteggiatore di Uomini e Donne e a premiarlo è stata l’ex dama Veronica Ursida. Come il suo predecessore, anche l’osteopata è stato negli studi del dating show di Maria De Filippi.

Il percorso a Uomini e Donne

Andrea Foriglio, durante la scorsa edizione di Uomini e Donne, è stato uno dei corteggiatori più discussi. Da subito aveva colpito Nicole Santinelli che però alla fine gli ha preferito Carlo (anche se la loro relazione fuori dal programma non è durata molto).

Andrea era stato notato anche dalla dama Roberta Di Padua che per questo non perdeva occasione, in puntata, di punzecchiare la tronista. In molti sperano di vederlo sul trono a settembre.

La gioia di Andrea Foriglio

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha voluto esprimere tutta la sua gioia in un lungo post su Instagram nel quale spiega che neanche i genitori sapevano della sua partecipazione al concorso:

“Voglio raccontarvi una breve storia. Prima di farlo, riflettevo sul fatto che è proprio vero… è proprio vero che le cose belle, se volete che accadano, tenetevele per voi. Probabilmente i miei genitori quando vedranno questo post, rimarranno stupiti, come è successo altre volte, ma ormai mi conoscono. Si, perché nemmeno loro sapevano nulla. L’ho tenuto per me, fino alla fine, con tutti. Detto ciò, ve la racconto. Andrò veloce.

Era un pomeriggio di metà primavera, quando casualmente conosco una persona che mi propone di partecipare a questo concorso: “Il più bello d’Italia”. Non avevo mai pensato di partecipare a questo tipo di manifestazioni; mi sono sempre concentrato e dedicato solo sullo studio, sul lavoro, sulla crescita personale, nel migliorare ogni giorno la mia persona, nel divulgare benessere e salute. Queste sono cose e abitudini che continuerò a mantenere sempre, fino alla fine dei miei giorni, per me sono sacre, fanno parte della vita che mi sono scelto, che mi sono costruito da zero.

Continuerò a svolgere, come ho sempre fatto con estrema professionalità, il mio lavoro, non cambierà assolutamente NULLA. Ci ho dedicato la mia vita, sacrificando tante ma tante cose che non sto qui a spiegare. Il mio lavoro è TUTTO, la mia vita. Il resto è gioco.

Senza dilungarmi troppo, mi prendo qualche giorno per pensarci, mille dubbi, pensieri… ma poi mi son detto: “Perché no? Vai e divertiti”. Quindi mi butto e decido di partecipare. Eravamo tantissimi ed è nato tutto per uno strano destino, continuato per scherzo, per divertimento ma alla fine poi quando ci son dentro… partecipo per vincere. Come ho sempre fatto nella mia vita. È un’attitudine.

Ieri sera c’è stata la finale ad Alassio, in Liguria. Ed eccomi qui. Il resto è storia. Ciao Mà, ciao Pà! Vi amo! “Il più bello d’Italia 2023”. Così sembra. De botto. Senza senso“.