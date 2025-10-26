L’esperienza a Ballando con le Stelle e l’intesa con Nikita Perotti

Andrea Delogu, ospite di Da noi… a ruota libera, ha raccontato con entusiasmo la sua esperienza a Ballando con le Stelle, dove è tra le protagoniste più apprezzate di questa edizione. Accanto al ballerino Nikita Perotti, la conduttrice ha trovato una nuova forma di espressione e leggerezza:

Con Nikita c’è sintonia, mi aiuta a lasciarmi andare e a divertirmi. Ballare con lui è una scoperta continua.

Un feeling, quello tra i due, che il pubblico ha subito notato, premiandoli con affetto e sostegno settimana dopo settimana.

Le critiche e la risposta di Andrea Delogu: “Fa parte del gioco”

Con la consueta ironia e maturità, Andrea Delogu ha affrontato anche il tema delle critiche provenienti dalla giuria del programma:

Quando firmi per Ballando, firmi anche per la giuria. Fa parte del gioco e da vent’anni tiene in piedi il programma.

Riferendosi in particolare a Selvaggia Lucarelli, la conduttrice ha dimostrato grande equilibrio:

Quando Selvaggia mi ha detto che rischiavo di essere volgare, l’ho presa come un consiglio, non come un attacco.

Un atteggiamento che conferma la professionalità e l’autenticità di Andrea, capace di trasformare anche le osservazioni più severe in strumenti di crescita.

La sorpresa di Renzo Arbore e l’emozione di Andrea

Durante l’intervista, un momento di grande commozione ha visto protagonista un videomessaggio di Renzo Arbore, maestro e amico della conduttrice:

Andrea, sei bravissima come presentatrice e regista.

Visibilmente emozionata, Delogu ha risposto con parole cariche di affetto e gratitudine:

Renzo mi ha insegnato più lui in due progetti che vent’anni di televisione. È un onore aver lavorato con lui.

Un legame profondo e sincero, quello tra i due, che testimonia quanto l’esperienza e la passione possano essere il vero motore di una carriera luminosa.

Un percorso di crescita e consapevolezza

Con la sua energia, la sua autoironia e il suo coraggio, Andrea Delogu continua a conquistare il pubblico televisivo e i social, dimostrando che il successo si costruisce anche attraverso l’equilibrio tra critica e autoironia. Il suo percorso a Ballando con le Stelle è la prova di una donna che non ha paura di mettersi in gioco, di imparare e di mostrarsi per quella che è: autentica, grintosa e profondamente umana.