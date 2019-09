Andrea Damante sarà ospite di Verissimo nella puntata che andrà in onda domani pomeriggio su Canale 5. L’ex tronista ha parlato della sua storia con Giulia De Lellis e soprattutto di alcune dichiarazioni riportate dalla sua ex fidanzata nel libro “Le corna stanno bene su tutto“.

Andrea Damante a Verissimo: le sue parole

Domani pomeriggio andrà in onda la seconda puntata di Verissimo (QUI LE ANTICIPAZIONI) e tra gli ospiti ci sarà anche Andrea Damante. L’ex tronista è tornato sulla cresta dell’onda dopo la pubblicazione del libro Le corna stanno bene su tutto. All’interno, l’ex fidanzata Giulia De Lellis parla del tradimento del disc jockey. Damante ha voluto replicare nel programma di Silvia Toffanin. Di seguito le sue dichiarazioni:

Ho tradito Giulia solo due volte perché ho ceduto alla tentazione. Non c’era già più trasporto. Ho sbagliato. Da una parte me ne sono pentito, ma non l’avevo mai fatto prima. Ho imparato che è meglio non farlo. Ci siamo lasciati perché continuavamo a litigare, non solo per i tradimenti. Quando sono partito per un lavoro a Los Angeles, ho lasciato il mio pc con WhatsApp collegato. Penso che Giulia abbia trovato dei messaggi scambiati con un mio amico e credo abbia intuito lì del tradimento.

Andrea Damante e Giulia De Lellis: cosa ne pensa l’ex tronista del libro?

In una recente intervista, Giulia De Lellis ha dichiarato che Andrea Damante sapeva della pubblicazione del libro. I due, insomma, erano d’accordo. L’ex tronista, però, a Verissimo ha commentato così alcune esternazioni dell’ex fidanzata: “Che lei abbia chiamato mi sa tanto di poesia. Giulia esagera, è molto emotiva. Non è la verità. Nel libro la cosa è stata un po’ ingigantita”.

Anche la storia del regime alimentare imposto dall’ex tronista pare sia frutto della fantasia di Giulia De Lellis: “Sono frasi per far vendere il libro. Mi hanno dato molto fastidio”.