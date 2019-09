A Verissimo saranno ospiti della puntata di sabato 21 settembre 2019: Giulia Michelini, Christian Vieri insieme a Costanza Caracciolo e tantissimi altri Vip. Ecco le prime anticipazioni annunciate dalla voce di Silvia Toffanin in conclusione della prima puntata.

Verissimo ospiti puntata 21 settembre 2019: arriva Emanuele Filiberto

Terminata la prima puntata di Verissimo, in onda sabato 14 settembre 2019, dopo aver intervistato le figlie dell’allenatore del Bologna FC ed aver parlato con loro della battaglia del padre contro la leucemia, Silvia Toffanin ha annunciato alcuni degli ospiti della prossima puntata.

Il programma più amato del sabato pomeriggio, secondo quando svelato dalla stessa conduttrice, tornerà in onda sabato 21 settembre 2019 con grandi Vip. In studio approderà, in primis, a poche ore da debutto in prima serata, Emanuele Filiberto di Savoia. Ore dopo, infatti, il pubblico di Canale 5 lo rivedrà in tv all’interno della prima puntata di Amici Celebrities, il nuovo talent vip condotto da Maria De Filippi.

Di cosa parlerà Emanuele Filiberto? Il nuovo concorrente di Amici svelerà qualche retroscena sulla sua nuova avventura oppure no? Per ora sappiamo solo che è inserito nella squadra dei blu e che si propone come cantante. In questa veste lo abbiamo già visto a Sanremo insieme a Pupo.

Verissimo ospiti: da Giulia Michelini a Vieri

Altri ospiti della prossima puntata di Verissimo? Secondo quanto annunciato approderà in studio anche l’amatissima Giulia Michelini, ovvero la protagonista della fiction Rosy Abate. La vedremo di nuovo nei panni della Regina di Palermo proprio settimana prossima sia mercoledì 18 che venerdì 20 settembre.

Di cosa parlerà l’attrice? Della sua voglia di lasciare il personaggio e dedicarsi a qualcosa di nuovo? E’ davvero giunto il momento di dire addio alla Abate?

Poi arriveranno i neo genitori Christian Vieri e Costanza Caracciolo. La coppia parlerà dei propri progetti per il futuro? La curiosità su di loro è tanta anche perché è raro che si mostrino insieme in tv e che parlino apertamente del loro privato.