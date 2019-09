Tutto pronto per Amici Celebrities, la versione vip del talent show condotto da Maria De Filippi. Il cast è stato ufficializzato da un bel po’ di tempo, mentre i coach saranno Giordana Angi e Alberto Urso (QUI IL VIDEO). Oggi sono state ufficializzate anche le due squadre. Di seguito la formazione dei due team con i concorrenti della squadra bianca e i concorrenti della squadra blu.

Amici Celebrities squadre: la formazione dei due team

Oggi pomeriggio, attraverso il profilo social ufficiale del talent show, la produzione di Amici Celebrities ha annunciato la formazione delle due squadre:

SQUADRA BLU (coach Alberto Urso)

Emanuele Filiberto

Joe Bastianich

Ranieri Monaco di Lapio

Laura Torrisi

Francesca Mancini

Chiara Giordano

SQUADRA BIANCA (coach Giordana Angi)

Ciro Ferrara

Cristina Donadio

Filippo Bisciglia

Pamela Camassa

Martin Castrogiovanni

Massimiliano Varrese

Amici Celebrities inizio: quando andrà in onda la prima puntata?

La prima puntata di Amici Celebrities, versione vip del talent show di Maria De Filippi, andrà in onda martedì 24 settembre 2019. La puntata non andrà in onda in diretta, la registrazione infatti è fissata per venerdì 20 settembre 2019.

Le prime puntate saranno condotto da Maria De Filippi, che poi passerà il testimone a Michelle Hunziker, molto probabilmente dopo due puntate visto che Michelle dovrebbe essere impegnata con l’avvio di un’altra trasmissione Mediaset, Striscia la notizia.

Amici Celebrities giudici: chi comporrà la giuria?

Secondo le ultime indiscrezioni, il cast di Amici Celebrities dovrebbe essere arricchito con la presenza di Mauro Coruzzi, alias Platinette, e di Giuliano Peparini. I due dovrebbero comporre la giuria del talent show insieme ad altri nomi non ancora trapelati.

Giuliano Peparini ha ricoperto anche il ruolo di direttore artistico del talent show di Maria De Filippi, mentre la sorella, Veronica, è una delle insegnanti della scuola. Anche per Mauro Coruzzi si tratta di un ritorno nel talent show di Maria De Filippi.

Non si conosce ancora il nome degli altri giudici, ma i telespettatori attendono un personaggio dalla caratura internazionale.