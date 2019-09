A Verissimo Giulia De Lellis ha raccontato a tutti di aver scritto un libro sulla sua scoperta di essere stata tradita. La De Lellis è entrata nei particolari della sua storia chiacchierando con Silvia Toffanin e ha spiegato alcuni retroscena. L’ex fidanzata di Andrea Damante ha esordito dicendo: “Il 18 Aprile ho scoperto di avere le corna …“. Dopo aver chiarito: “Racconto quello che voglio far sapere …”, ed aver specificato di non ricordare proprio il momento esatto, la De Lellis ha aggiunto: “Sono rientrata in casa, ho acceso quello che era il nostro computer e ho trovato cose poco chiare e sono voluta andare fino in fondo ...”. Cosa è successo il quel fatidico momento? Come ha scoperto tutto? La storia di Giulia è raccontata molto bene nel libro edito da Mondadori che molto presto uscirà in libreria.

Andrea Damante era via per lavoro, Giulia è rientrata nella loro casa, ha aperto il loro pc per fare le sue cose, ma ha trovato qualcosa che non le piaceva. Da quel momento ha iniziato ad aprire gli occhi e a fare due più due. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dunque stilato una lista di possibili candidate, di possibili amanti del suo fidanzato. E poi? “Ho chiamato tutte le candidate, ho chiesto loro tu sei sulla mia lista nera, è così? E’ successo davvero? Quando, dove, che mutande portavi?”

Verissimo, Giulia De Lellis: dal riavvicinamento al nuovo amore

Il giorno in cui ho ceduto: “Era il giorno del nostro anniversario, ero chiusa in casa … “. Da qui è iniziato il riavvicinamento con Andrea Damante. Giulia però non è riuscita a perdonarlo e la storia è finita per sempre. Successivamente è giunto Irama, un ragazzo che la De Lellis ha definito molto dolce e romantico. Poi? Poi, finalmente, è arrivato l’Andrea giusto!

Per ora però Giulia De Lellis ha deciso di viversi il presente. Andrea Iannone è la sua persona, quello giusto! La sua presenza al Festival Di Venezia, sul red carpet l’ha tranquillizzata enormemente.

