Sarà un ritorno con il botto quello che attende la soap turca Tradimento. La serie tv con Vahide Perçin si prepara a tenerci di nuovo compagnia da settembre, con gli ultimi episodi prima del gran finale di sempre. Cosa accadrà? La morte di Yesim scuoterà profondamente Güzide, e la porterà ad assumersi anche nuove responsabilità.

Trame turche Tradimento: Yesim muore

Un nuovo colpo di scena prenderà il via nel momento in cui Yesim perderà la vita. La donna sarà travolta da un tram mentre attraverserà la strada, e lo scontro non le lascerà scampo.

La notizia dell’incidente sarà diffusa sul web, e finirà sotto gli occhi di Zeynep. La donna ne parlerà subito con Umit, e subito dopo anche la giudice verrà a sapere cosa sarà successo.

La morte di Yesim sconvolgerà Güzide, che non se la sentirà di abbandonare la piccola Oyku. La giudice Özgüder otterrà l’affidamento della bambina, che potrà contare solo su di lei dopo la morte della madre, visto Tarik finirà presto dietro le sbarre.

Tarik arrestato nelle prossime puntate Tradimento

L’ex marito di Güzide, Tarik, sarà arrestato subito dopo la morte di Yesim. A farlo finire in carcere sarà la stessa Güzide, che troverà e renderà pubblico il video nel quale si vede l’uomo compiere un omicidio.

Il video – usato fino a quel momento da Yesim per ricattare Tarik – farà sì che per l’uomo di aprano le porte della galera.

Tradimento torna a settembre nel serale di Canale 5

La programmazione estiva di Canale 5 ha previsto una sospensione di Tradimento. L’appuntamento con la dizi turca – ormai prossima al gran finale di sempre – è rimandato a settembre.

Con l’arrivo dell’autunno, i fans della serie tv che in questi mesi ha dimostrato di avere tutti gli ingredienti per conquistare il cuore del pubblico italiano, riprenderà la messa in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, ma con una novità. I nuovi episodi inediti Tradimento saranno trasmessi in fascia serale, e non più in daytime come in passato.

Curiosi di scoprire qualcosa di più? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Aldarmak.