Appuntamento da non perdere con “Andrea Bocelli 30 – The Celebration”. Mediaset ha deciso di mandare in onda le due serate evento del tenore che ha festeggiato la sua carriera nel Teatro del Silenzio a Lajatico. Scopriamo insieme quando andrà in onda e chi saranno gli ospiti.

Andrea Bocelli 30 – The Celebration: quando in tv

Due serate evento per celebrare, con tanti amici, i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli. Su Canale 5 vengono riproposte le puntate di Andrea Bocelli 30 – The Celebration, condotte da Michelle Hunziker, reduce dalla conduzione dell’Eurovision. La prima andrà in onda sabato 24 maggio 2025, in prima serata, su Canale 5.

Sarà trasmesso il concerto che si è registrato il 15, il 17 e il 19 luglio al Teatro del Silenzio a Lajatico (in Toscana), città natale del tenore. Andrea Bocelli si esibirà nel suo celebre repertorio ma ci saranno anche molti duetti con i più grandi nomi della musica internazionale e italiana. Nella prima serata, saliranno sul palco: Zucchero, Placido Domingo, Jose’ Carreras, Giorgia, Virginia Bocelli, Elisa, Ed Sheeran, Johnny Depp, Matteo Bocelli, Brian May dei Queen, Nadine Sierra, Aida Garifullina, Kevin James, Amos Bocelli, Christian Nodal e Shania Twain.

Non ci saranno solo momenti di musica ma anche racconti dell’esperienza personale del tenore amato in tutto il mondo. Tra i momenti più emozionanti, quelli con i suoi figli Matteo e Virginia, già protagonisti di alcuni duetti col padre, che torneranno sul palco con nuove interpretazioni.

Curiosità sullo show

Lo show in due serate, sarà trasmesso su Canale 5, ed è prodotto da Friends TV per RTI in collaborazione con Veronica Berti per Almud e Francesco Pasquero per Maverick e in collaborazione con Mercury Studio, Impact Production.

Andrea Boccelli 30 – The celebration è stato trasmesso su Canale 5 lo scorso 11 e 18 dicembre 2024. Nella seconda puntata vedremo Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Will Smith, Jose’ Carreras e Russell Crowe.