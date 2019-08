Inizia a formarsi il cast della prima edizione di Amici Vip. La conduttrice sarà Michelle Hunziker, anche se la conduttrice non dovrebbe figurare nella prima puntata del talent show. In giuria, invece, ci sarà Giuliano Peparini, come vi abbiamo anticipato oggi in anteprima. Nel cast di Amici Vip potrebbe entrare anche Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne.

Amici Vip cast, ci sarà anche Andrea Damante?

Andrea Damante nel cast di Amici Vip? L’indiscrezione bomba sarebbe stata lanciata da Radio 105. L’ex tronista di Uomini e Donne dovrebbe condurre la striscia quotidiana della nuova edizione del talent show. Una notizia veramente clamorosa, che al momento però resta solo un’indiscrezione. Non ci sono infatti notizie ufficiali riguardo alla sua partecipazione.

Andrea Damante, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, si è allontanato per un po’ dalla televisione, dedicandosi interamente alla musica. Il disc jockey ha trascorso anche un periodo di tempo negli Stati Uniti. Ad oggi Damante vanta numerose collaborazioni e singoli che hanno scalato tutte le classifiche.

Amici Vip 2019 partecipanti: chi saranno i concorrenti?

Chi saranno i partecipanti di Amici Vip 2019? Negli ultimi giorni sono circolate sul web numerosissime indiscrezioni: dallo chef Joe Bastianich all’ex allieva Annalisa (conosciuta anche come Nali), fino addirittura a Can Yaman, attore di Bitter Sweet.

Il cast di Amici Vip è ancora top secret. Nessuno conosce con certezza i nomi dei concorrenti della prima edizione del talent show, ne i nomi dei giurati. Tra questi però, come abbiamo annunciato in anteprima, ci sarà Giuliano Peparini, già direttore artistico del serale di Amici.

Il talent show dovrebbe iniziare molto presto e la prima puntata dovrebbe essere condotta dalla padrona di casa Maria De Filippi. La conduttrice del talent show, però, sarà Michelle Hunziker. La scelta è ricaduta su di lei dopo una lunga e forsennata analisi. Tra le aspiranti conduttrici vi erano anche Silvia Toffanin e Ilary Blasi.