Buon esordio per “Bitter sweet“, la nuova serie televisiva di produzione turca in onda su Canale 5. La protagonista è Ozge Gurel, attrice divenuta famosa in Italia grazie a Cherry Season – La stagione del cuore. Il suo partner, invece, si chiama Can Yaman ed è un attore turco proprio come Serkan Cayoglu (Ayaz di Cherry Season). L’affascinante Yaman sembra aver già conquistato il pubblico femminile italiano. Le fan di “Bitter sweet” si sono recate sul suo profilo Instagram, ma hanno ricevuto una brutta sorpresa.

Can Yaman Instagram: le ultime foto sono irriconoscibili

La serie tv “Bitter sweet” è stata registrata tempo fa in Turchia, ma solo da poco è stata acquistata da Mediaset Italia. È chiaro dunque che in questo lasso di tempo gli attori abbiano potuto apportare qualche modifica al proprio look. Se da una parte Ozge Gurel appare sempre la stessa, bella e sensuale, dall’altra parte Can Yaman è irriconoscibile.

L’attore turco ha cambiato totalmente il proprio look, adattandosi probabilmente ai nuovi impegni nel paese d’origine. Se in “Bitter sweet” ha un viso asciutto e ben curato, senza un filo di barba e i capelli abbastanza corti ed ordinati, adesso Can Yaman è totalmente l’opposto. Capelli lunghi, barba molto folto e anche fisicamente l’attore sembra più grosso rispetto alla corporatura nella serie televisiva turca.

Ozge Gurel e Can Yaman, è nata una nuova coppia su Canale 5

Ozge Gurel e Can Yaman sono la nuova coppia del pomeriggio italiano su Canale 5. L’attore turco è pronto a fare concorrenza a Serkan Cayoglu, attore di Cherry Season e compagno di Ozge. Il pubblico femminile italiano è già diviso: c’è chi preferisce il buon vecchio Ayaz (Serkan Cayoglu) e chi invece si è già affezionato al bello e tenebroso Can Yaman. Non resta che aspettare la sua prima ospitata nonché intervista in Italia.