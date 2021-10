Quando gioca la Nazionale i palinsesti televisivi si stravolgono. Mediaset ha infatti annunciato in un comunicato stampa che domenica 10 ottobre in occasione della finale, per il terzo e il quarto posto della Nations League, Amici andrà in onda lunedì 11 ottobre alle ore 14:45. Ci sarà quindi uno slittamento anche per Uomini e Donne e per Verissimo di Silvia Toffanin.

Amici di Maria De Filippi al lunedì perché giocano gli Azzurri di Mancini

Sicuramente, se la Nazionale non avesse perso(in semifinale 2-1 contro la Spagna), la programmazione di Canale5 non avrebbe subito questo cambio del palinsesto della domenica pomeriggio. Ma agli Azzurri si perdona la sconfitta dopo il fantastico europeo regalato agli italiani.

Amici di Maria De Filippi, quindi, si sposta e non sarà trasmesso di domenica questa settimana, eppure il cambio non dovrebbe decretare nessun calo negli ascolti perché il pubblico del talent show di Canale 5 torna poco prima delle 15:00 a casa, dopo il rientro dalla scuola.

Amici, al lunedì, sostituirà il dating di Maria De Filippi “Uomini e Donne” che quindi non andrà in onda in quel giorno, tornerà normalmente martedì 12 ottobre. Mediaset ha deciso di sostituire quindi Amici (e Verissimo che sarebbe dovuto andare in onda dopo Amici) con degli episodi delle soap opera Beautiful, Una Vita e Love is in the Air. Successivamente, il film di Inga Lindstrom intitolato Nella tua vita.

Amici tornerà di domenica a partire dal 17 ottobre. Verissimo confermato per sabato 9 ottobre.

Amici di Maria De Filippi, però, tornerà a riempire la domenica pomeriggio il 17 ottobre. In questo modo, Amici continuerà la sua sfida con la Domenica In di Mara Venier.

Inoltre, il pubblico di Canale5 deve essere sapere che nonostante i vari cambiamenti non mancheranno le storie di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Infatti, Verissimo andrà in onda regolarmente sabato 9 ottobre mentre l’appuntamento domenicale riprenderà dal 17 ottobre.