Eravamo tutti pronti per assistere ad una nuova puntata di Amici, ma non andrà in onda stasera, sabato 11 maggio 2024? Perchè? Ecco il motivo dell’assenza del talent di Canale 5 e quando verrà recuperata l’attesissima puntata che vedrà decretare i Finalisti ufficiali del programma che sabato prossimo si giocheranno il tutto e per tutto per vincere la trasmissione dell’ammiraglia Mediaset.

Amici, perché non va in onda oggi, sabato 11 maggio?

Grande attesa per la Semifinale di Amici, ma oggi, 11 maggio, il programma non va in onda. Perché? Questa sera su Rai 1 verrà trasmessa la Finale dell’Eurovision Song Contest. Mediaset ha deciso pertanto di lasciare spazio al contest musicale a livello europeo, dove gareggia Angelina Mango, vincitrice della passata edizione del talent.

Quando verrà recuperata la Semifinale? L’appuntamento è per la prima serata di domenica 12 maggio 2024. Ebbene sì occorrerà, questa settimana, attendere un giorno in più per vedere: Holden, Petit, Marisol, Dustin, Mida e Sarah esibirsi sul palco e per scoprire chi di loro avrà accesso alla Finale e chi, invece, dovrà tornare mestamente a casa dopo un percorso lungo mesi e mesi in cui ha sperato di alzare la coppa.

Amici di Maria De Filippi: le anticipazioni della Semifinale

Come vi abbiamo raccontato giovedì sera, grazie alle anticipazioni di Amici di Maria De Filippi sulla Semifinale forniteci dalle talpe di Amici News, la puntata che vedremo in onda domenica sera sarà molto particolare. In primis perché non saranno le squadre a sfidarsi, ma i singoli ragazzi. Due ballerini, ovvero Marisol e Dustin, saranno, poi, i primi ad agguantare la maglia della Finale. E’ ovvio pertanto che per decretare il vincitore del programma del circuito ballo si dovrà attendere sabato 18 maggio 2024.

Cos’altro vedremo? Ebbene a quanto pare Anna Pettinelli si è fatta consigliare da Gemma Galgani e porterà sul palco Flashdance con tanto di doccia finale.

Ospiti? Per una occasione così speciale Maria De Filippi ha convocato: J-Ax, Irama, pronto a presentare il suo nuovo brano, e Geppi Cucciari.