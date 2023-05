Maddalena Svevi e Aaron Cenere sono i grandi assenti della finale di Amici 22, in onda in diretta domenica 14 Maggio su Canale 5. I due ragazzi sono stati eliminali la scorsa puntata a pochi passi dalla meta. Smaltita la delusione, hanno deciso di postare sui propri profili social un pensiero sulla loro esperienza nella scuola durata ben 8 mesi. Andiamo a leggere insieme cosa hanno scritto il cantante e la ballerina su Instagram.

Maddalena e Aaron eliminati, le loro parole sui social

Maddalena per tutto il serale è stata spesso messa a confronto con Isobel. Numerosi sono stati i guanti di sfida lanciati dalla maestra Celentano che hanno fatto crescere professionalmente la ballerina. Maddalena ha però voluto ringraziare in primis chi ha creduto in lei e le ha dato la maglia del serale: il suo coach Emanuel Lo.

“È difficile spiegare tutte le emozioni che ho provato e che provo in questo momento della mia vita, ho conosciuto all’interno di questo percorso persone che hanno lasciato un segno in me e che mi hanno insegnato tanto a livello artistico ma sopratutto umano.

Iniziò con il ringraziare il mio professore Emanuel Lo che mi ha sostenuta fin dall’inizio e non ha mai smesso di farlo neanche davanti agli ostacoli, un punto di riferimento davvero forte“.

Maddalena ha poi ringraziato i professionisti, i suoi compagni di avventura e Maria De Filippi:

“Un ringraziamento speciale va sopratutto ai professionisti che si sono dedicati ogni giorno con pazienza e amore alla mia crescita personale e artistica, ho avuto il piacere di conoscere persone bellissime e fondamentali che porto nel mio cuore. Un grazie va ovviamente ai miei compagni di viaggio e avventura, che sono stati la mia famiglia per questi 8 mesi tra alti e bassi. Ognuno di voi mi ha regalato tanto! E infine ringrazio Maria che ha reso questo mio sogno una realtà più che concreta e stupenda e che è stata per noi come una madre, che con le sue parole è riuscita e rendermi una ragazza migliore. Ringrazio anche tutti quelli che lavorano dietro e che ogni giorno si impegnano per fare andare avanti questa grandissima e bellissima macchina.

Sono stati gli 8 mesi più belli della mia vita! Grazie a tutti!“.

Le prime parole di Aaron post uscita e l’album

Aaron è riuscito in questi mesi a realizzare molti dei suoi sogni come quello di pubblicare il suo Ep dal titolo ‘Universale‘, in uscita il 5 giugno. Il cantante, seguito nella scuola da Rudy Zerbi, è tornato subito a lavoro e sui social scrive:

“Si torna all’attacco, questa esperienza ad Amici mi ha costruito la strada per correre correre correre, grazie a tutti per il sostegno, ora iniziamo a giocare sul serio.

Vi aspetto a tutti gli incontri possibili. Vi voglio bene”.

Amici, chi sono i quattro finalisti e come votare

A giocarsi la finale saranno i ballerini Isobel e Mattia e i cantanti Wax e Angelina. Appuntamento da non perdere per domenica 14 maggio in prima serata su Canale 5. Si potrà votare tramite SMS al numero 477.000.1, APP Mediaset Infinity o APP WittyTV, sito web witty, smart tv e decoder abilitati.