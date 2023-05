Chi è Wax di Amici 2023? Uno dei concorrenti più controversi di questa edizione del talent di Maria De Filippi che divide il pubblico in due. C’è chi lo ama definendolo un vero talento, c’è chi invece lo definisce un bullo che non avrebbe meritato di arrivare al Serale. Ma scopriamo qualche dettaglio in più su di lui: il suo vero nome e la sua storia.

Il vero nome di Wax e la sua storia, il cantante di Amici 2023 che divide l’opinione pubblica

Chi è Wax, il concorrente in gara al Serale di Amici 2023? Il vero nome del cantante è Matteo Lucido: ha 20 anni ed è di origini milanesi. Wax è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi del Serale di Amici 2023 e fa parte del team Arisa – Todaro. Il concorrente è uno dei volti più conosciuti di questa edizione del talent di Maria De Filippi, grazie anche alla cicatrice rossa sul viso che fin da subito ha incuriosito il pubblico.

Il suo percorso all’interno della Scuola di Amici è stato piuttosto turbolento: sin dai casting ha perfino litigato con la De Filippi in persona. Inoltre Wax ha avuto modo di confrontarsi in modo piuttosto acceso anche con Rudy Zerbi e la sua insegnate Arisa. Wax è figlio d’arte, infatti la madre è una delle pittrici italiane più rinomate, e vive con lui a Milano.

Chi è Wax di Amici 2023: il vero nome e il legame con la famiglia

Come vi abbiamo già detto da queste colonne, il vero nome di Wax è Matteo Lucido ed è cresciuto a Milano con i genitori, il fratello e il cane Black. Sin da piccolo ha sviluppato la passione per la musica tanto che nella Bio di presentazione del programma c’è scritto:

“La passione per la musica è iniziata da piccolo suonando il violino. Poi ha iniziato a cantare con il fratello in cameretta”.

La storia personale di Wax è particolare, legata a piccoli episodi di sofferenza durante la sua crescita:

“Vengo dalla strada, dovevo sopravvivere, non puoi vivere di istinto. Vengo da una particolare strada. Sono legatissimo alla mia famiglia, non mi ha mai fatto mancare nulla ma non mi ha mai fatto mancare la sofferenza. La musica mi ha dato la libertà, le ali per volare dove voglio, per raggiungere chi avevo perso. Sono sempre stato in tensione, la mia famiglia ha sempre litigato, poi arrivavano i sorrisi”.

Il percorso di Wax ad Amici e l’ingresso al serale 2023

Il percorso di Wax all’interno della scuola di Amici 2023 è stato come già detto piuttosto esplosivo e non sono mancati battibecchi e discussioni, in primis con la padrona di Casa, Maria De Filippi, già dai casting. Sono seguiti poi anche diverbi con Rudy Zerbi, dove sono volati anche insulti del tipo:

“Mi gira il caz*o, mi girano le pa*le, non fare il falso bastar*o. Non va bene, giudica sempre la nostra professoressa. Ma non può fare il caz*o di puntino ogni volta, oh, mamma mia“.

A questo si è aggiunto anche il Capodanno Gate, sull’assunzione di alcuni allievi, in primis Wax della noce moscata per “sballarsi”. Voce confermata in modo indiretto dalla stessa De Filippi, e dall’insegnante Arisa. Insomma Wax non si è fatto mancare nulla durante il percorso ad Amici, anche un flirt con la ballerina Claudia, con cui sono scappati diversi baci.

Ma Wax è anche molto apprezzato come cantante sia dal pubblico che dai colleghi più famosi, come Mr Rain. Tre suoi inediti sono in classifica: Turista per sempre, Ballerine e guantoni e Grazie. Ballerine e guantoni, è stato prodotto da Dardust e la personalissima Storie, ha conquistato anche Emma Marrone, ospite nella scorsa puntata.

Insomma, il carattere fumantino di Wax si è scontrato non solo con gli insegnanti ma anche con diversi suoi compagni, come Aaron. Inoltre è stato piuttosto aggressivo scagliandosi anche con dei giornalisti che hanno parlato male di lui. In sua difesa l’onnipresente Arisa, ma la De Filippi stavolta ha risposto in questo modo:

“Sono io che scelgo di mettermi qua davanti con ‘sto giacchettino e il microfono e quindi se scrivono di me è perché ‘sto davanti a una telecamera. Se voglio che smettano di scrivere di me smetto di fare ‘sto lavoro e vado a farne un altro”.