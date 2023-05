Chi è Angelina Mango? La cantante, entrata a fine novembre nella scuola di Amici 22 con una sfida, è un punto di riferimento per la squadra Cuccarini-Emanuel Lo. Figlia d’arte, suo padre era Mango, il cantautore lucano scomparso all’età di 60 anni nel 2014. Ma vediamo meglio chi è Angelina Mango e ripercorriamo il suo percorso all’interno del talent show.

Amici 22, chi è Angelina Mango

Classe 2001, Angelina Mango nasce a Maratea ma si trasferisce a Milano. Diplomata al liceo artistico, sin da bambina vive in una famiglia che ama la musica. La madre, Laura Valente, ha lavorato come seconda cantante dei Matia Bazar, il fratello, suona la batteria. E dal padre, Giuseppe Mango, Angelina eredita la bravura e la padronanza sul palco. Lo scorso anno prova l’avventura di Amici. Entra nella scuola non subito ma a novembre vincendo una sfida contro Andrea Ascanio.

Angelina è stata poi sempre ai primi posti nella classifica degli inediti votati dalle radio e in quelle dei giudici esterni. Ha anche ottenuto diversi complimenti sui social, da Vasco Rossi e Laura Pausini. Nel serale fa parte della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Quando canta, i tre giurati (Bravi, Malgioglio, Giofrè) rimangono estasiati e il punto è quasi sempre assicurato. Sono diversi gli inediti che hanno riscosso successo nel pubblico. Il primo singolo lanciato dalla cantante è stato Voglia di vivere, seguito da Mani Vuote e Ci Pensiamo Domani.

Angelina si racconta ad Amici

Nel daytime di giovedì, Angelina Mango si è raccontata in collegamento con Maria De Filippi non nascondendo tutte le sue fragilità. Queste le sue parole:

“Quando sono arrivata ero abbastanza paralizzata dalla paura e chi mi conosce non riponevano fiducia in me, perché questa era una situazione opposta alla mia confort zone. Mi sono imposta di superare la paura e trovarmi qui dopo sei mesi e poter dire che sto bene, è forse il traguardo più grande per me. Da sempre sono stata un po’ diversa, non mi sono mai sentita come gli altri e non era una cosa positiva. Ad un certo punto tutto era un affrontare un problema negli ultimi 10 anni, c’era troppo rancore e dolore e tutto era accompagnato a questo senso di inadeguatezza che avevo.

Qua dentro ho imparato a stare bene dove sono, non devo scappare dalle cose. E io fuori da qui scappavo da tutto, cercavo di limitare i problemi. Qui mi sento nel posto giusto”.

Il legame speciale con Wax

Angelina Mango è fidanzata. Molto amica di Federica e Isobel, è stata accostata anche a Wax. È stata Maria De Filippi a sottolineare come tra i due ragazzi ci sia solo una bella amicizia. Nonostante i due siano in squadra diverse, non perdono occasione per complimentarsi e fare il tifo per l’altro.