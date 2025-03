Amici di Maria De Filippi, giudici Serale 2025: chi sono? Ecco i loro nomi

Chi sono i giudici del Serale di Amici di Maria De Filippi? Sono giorni e giorni che i nomi si rincorrono sui vari media e sui social. Molti hanno iniziato a concordare soprattutto su tre nomi. Poi, all’improvviso, una cena a Roma, ha fatto escludere uno dei tre e scatenato il caos sul terzo papabile giudice del talent dell’ammiraglia Mediaset. A far chiarezza è giunta, però, l’ufficialità della nomina dei giudici e soprattutto la registrazione della prima puntata del Serale. Ecco i loro nomi.

Chi sono i giudici del Serale di Amici di Maria De Filippi? Il toto nomi

Si stanno tutti ponendo, da giorni e giorni, un unico e solo quesito: chi sono i giudici del Serale di Amici di Maria De Filippi? Il toto nomi si è scatenato da subito. In molti hanno iniziato a sottolineare che sulla fatidica poltrona rossa non si sarebbero più seduti: Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Gioffrè. Negli studi Elios si avvertiva aria di cambiamento. Da qui è scattato il toto nomi.

I primi ad uscire? Amadeus, che dopo il suo passaggio a Nove è stato giudice durante la gara canto in una delle precedenti puntate del pomeridiano domenicale. In fin dei conti la sua esperienza in radio, la sua conduzione – con grande successo, di Sanremo, lo rendono il giudice ideale per il Serale del talent di Canale 5.

Successivamente si è pensato a Fedez, ospite in una delle ultime puntate del pomeridiano domenicale per presentare il suo ultimo brano, ma anche giudice della gara canto insieme a Noemi.

Terzo nome? Qui le scommesse si sono aperte. Sono state fatte, anche nelle ultime ore, una marea di ipotesi. C’è chi ha confermato la presenza di Cristiano Malgioglio e rinnegato quella del rapper Fedez per aggiungere all’elenco: Eleonora Abbagnato, Federica Nargi e altre donne legate al mondo dello spettacolo. Poi AdnKronos e ha annunciato la presenza di Elena D’Amario al fianco di Amadeus e Malgioglio. Una “promozione” per la ballerina professionista, capace, secondo alcuni amanti del talent, di far saltare le coronarie ad Alessandra Celentano. Il motivo? In passato la maestra e la professionista si sono trovate ad avere pareri totalmente discordanti e ad esprimerli anche in maniera piuttosto accesa.

L’annuncio dei veri protagonisti

Chi saranno dunque i giudici?

Amadeus

Cristiano Malgioglio

Elena D’Amario

Che dire? Sarà sicuramente un Serale scoppiettante!