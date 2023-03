Come un fulmine a ciel sereno questa sera sono stati svelati per il Serale di Amici di Maria De Filippi i giudici che prenderanno parte al talent. Chi sono? Da dove provengono e di cosa si occuperanno esattamente? Ormai manca pochissimo alla fase finale del programma della De Filippi. Si procede spediti e a passi da gigante. In fin dei conti sabato 18 marzo si avvicina e presto l’attesissima prima puntata dovrà andare in onda.

Amici di Maria De Filippi: i preparativi per il Serale

Quindici maglie d’oro assegnate nella registrazione dello scorso 3 marzo, (la puntata la vedremo in onda domenica 12 marzo 2023 su Canale 5 a partire dalle 14.00), casting per i professionisti aperto, direttore artistico convocato, data di messa in onda stabilita: cosa manca? Per il Serale di Maria De Filippi mancano giusto i nomi dei giudici o meglio mancavano. Perché? L’account ufficiale del talent poco fa ha svelato, come un fulmine a ciel sereno, le loro identità. Di chi si tratta? Di:

Cristiano Malgioglio

Giuseppe Giofrè

Michele Bravi

A Cristiano Malgioglio spetterà l’onere e l’onore di giudicare i cantanti e in generale le esibizioni che vedrà sul palco. Malgioglio conosce già i ragazzi. Durante il pomeridiano è stato più volte ospite e ha avuto modo di seguire così i percorsi dei ragazzi di quest’anno e toccare con mano la loro crescita artistica.

Giuseppe Giofrè giudicherà tutte le esibizioni di ballo. L’ex concorrente e vincitore del talent di Maria De Filippi, dopo il successo ottenuto all’estero, dopo aver danzato vicino a grandissime artiste del panorama musicale internazionale, avrà modo di dare consigli agli aspiranti ballerini, motivarli a dare il massimo, ma anche stroncarli.

Altro giudice di canto? Michele Bravi. Ormai è uno dei punti fermi di Amici di Maria De Filippi. La presenza di Bravi, nelle ultime edizioni, è davvero fondamentale tanto che gli vengono affidati, di volta in volta, ruoli sempre diversi.

Serale Amici 22: cos’altro sappiamo?

Malgioglio, Giofrè e Bravi prenderanno dunque il posto di: Stefano De Martino, Stash e il Principe? Pare proprio di sì, almeno stando agli annunci di questa sera. Ci saranno altri giudici? Ritorneranno i coach o saranno i prof a dividersi gli allievi in squadre, così come accaduto l’anno scorso, e a sfidarsi a vicenda con i propri ragazzi? Quest’ultima ipotesi è la più probabile. Sul web si vocifera di alcuni accoppiamenti con Zerbi e la Celentano pronti a dar battaglia insieme ancora una volta, così come Todaro e la Cuccarini e Arisa ed Emanuel Lo. In questo caso, però, si attendono ulteriori conferme.