Tutto pronto per la finale di Amici di Maria De Filippi, il talent show di successo che oggi incoronerà il suo vincitore tra i quattro finalisti. Chi sarà a vincere tra Angelina, Isobel, Wax e Mattia?

Amici di Maria De Filippi, la finale: le quote del vincitore

Cresce l’attesa per il gran finale di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Oggi finalmente scopriremo chi sarà il vincitore della ventiduesima edizione del talent che ha lanciato talenti del calibro di Elodie, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, The Kolors, Giordana Angi e tanti altri. L’appuntamento è dalle ore 21.28 in prima serata su Canale 5 con la finalissima di Amici. In lizza per la vittoria finale ci sono i cantanti Angelina Mango e Wax e i ballerini Isobel e Mattia.

Chi sarà il vincitore? Stando ai bookmakers e alle quote in testa al momento c’è Angelina della squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo con 1,70. Al secondo posto c’è il ballerino Mattia la cui vittoria è quotata 3,50. Quote molto basse per Isobel con il 4,5, mentre Wax è quotato 16.

Amici di Maria De Filippi 2023: cosa vince il vincitore? I premi assegnati nella finale

Il vincitore di Amici 2023 oltre al titolo di campione si porterà a casa anche un premio da 150 mila euro in gettoni d’oro. Non solo, durante la finale saranno assegnati anche dei premi e riconoscimenti: a cominciare dal titolo di campione di categoria (ballo e canto) che si porterà a casa 50mila euro in gettoni d’oro.

Una giuria tecnica, invece, assegnerà il premio TIM del valore di 30mila euro, mentre una una giuria composta da 25 giornalisti di testate quotidiane, agenzie e web consegnerà il premio TIM della critica del valore di 50mila euro in gettoni d’oro. E ancora: il Premio Radio assegnato da giuria tecnica, il premio Oreo da 20 mila euro e infine il premio Marlù da 7mila euro a ciascun finalista.