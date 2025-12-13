Cosa è accaduto oggi durante la registrazione di Amici di Maria De Filippi o meglio del primo showcase Enel? Ecco le anticipazioni su cosa vedremo andare in onda prossimamente nel day time o su Witty Tv. Possiamo fornirvi in anteprima tutti gli spoiler sui ragazzi che si sono esibiti e sulle performance che hanno portato sul palco. Siete curiosi? Leggetele insieme a noi!

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi speciale Enel: chi si è esibito?

Come l’anno scorso, anche quest’anno tornano gli speciali showcase Enel ovvero una occasione per i ragazzi di Amici di Maria De Filippi di farsi conoscere meglio dal pubblico e far vedere sempre di più il proprio talento. Chi si è esibito in questo primo appuntamento? Cosa emerge dagli spoiler. In primis il nome della conduttrice che come anno scorso è Elena D’Amario. La ballerina e coreografa è stata pronta ancora una volta per aiutare lo sponsor del talent di Canale 5 ad accendere i riflettori sul talento e a permettere ai ragazzi di avere così una vetrina in più per farsi conoscere.

A scendere in pista sono stati:

Emiliano

Maria Rosaria

Valentina

Quali esibizioni hanno portato sul palco? Emiliano ha ballato sulle note di: The ordinary, Pregherò con Francesco e della coreografia con cui è entrato nella scuola.

Maria Rosaria ha ballato prima Survivor con Mattia Zenzola, poi un samba sulle note di El person, e infine la coreografia con Alessia.

Valentina ha cantato: La cura, Where is my husband e il suo inedito, ovvero il brano scritto da Angelina Mango.

Tra una esibizione e l’altra i tre concorrenti di Amici di Maria De Filippi hanno parlato un po’ di loro stessi, dei loro sogni e dell’esperienza nella scuola, ovvero di come sono andati questi tre primi e intensissimi mesi.

La seconda parte della registrazione: un day time di Amici

Successivamente, dopo lo show case Enel, è stato registrato uno dei prossimi day time. Cosa è accaduto?

In questo caso ad approdare sul palco per esibirsi sono stati, per il canto: Flavia Lorenzo e Caterina. Tutti e tre hanno cantato il loro inedito. Per il ballo, invece, si sono esibite: Anna, Giorgia e Paola. Anna si è esibita sulle note di Sarò Libera di Emma Marrone.

Alla fine il pubblico presente in studio, doveva votare, tramite delle palline da mettere nella scatola ad hoc, il proprio preferito.