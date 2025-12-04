Oggi è stata registrata una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Curiosi di scoprire insieme a noi le anticipazioni per domenica 7 dicembre 2025 e scoprire cosa vedremo andare in onda su Canale 5 alle 14.00? Ecco tutti gli spoiler su ospiti, sull’esito delle sfide e sulle varie gare oltre che ai compiti e varie news.

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi 7 dicembre: ecco gli ospiti

Quali ospiti vi saranno nella puntata di Amici di Maria De Filippi del 7 dicembre? Nelle scorse settimane abbiamo già incontrato ex allievi come: Stash, Irama, Annalisa, Emma, Giordana Angi, Sarah Toscano insieme a Mida, ma anche altri personaggi del mondo della musica e della televisione come: Carlo Verdone, Gigi d’Alessio, Noemi, Fiorella Mannoia e Alessandro Cattelan. Chi si aggiunge? In studio sono approdati:

In qualità di giudici: Cristiano Malgioglio per il canto, Anbeta e Francesca Tocca per il ballo.

Come ospiti musicali: Cristiano Malgioglio canta il suo ultimo brano.

Amici 25 le sfide: chi va e chi resta?

Quali sfide sono andate in onda e cosa è successo all’interno di esse? Ci sono stati eliminati? Nessun eliminato.

Sfida Alessio. La puntata inizia così. Il ballerino vince. Dopo la sfida entrambi ballano un pezzo di hip hop perché Maria De Filippi sembra tenerci molto.

Sfida Michele. La sfidante entra nella scuola dopo aver cantato la cover dal titolo Lucciole e aver ricevuto il sì da tutti i professori. Lui non viene eliminato. Come mai? Rudy ha riconosciuto, durante le esibizioni per la sfida, di aver cambiato idea su Michele, soprattutto grazie al secondo pezzo cantato dall’allievo. Zerbi ha quindi deciso di annullare la sfida. Michele si esibirà in una sfida un’altra volta.

Prossime sfide: Flavia e Plasma per il canto.

Gara canto: la classifica

Come è andata questa settimana la gara canto e quali canzoni hanno eseguito i vari cantanti della scuola di Amici di Maria De Filippi? Ecco alcune news in merito oltre ai ragazzi finiti a rischio perché arrivati negli ultimi posti dopo l’esibizione odierna.

La classifica della gara ballo

Come è andata la gara di ballo? Ci sono state altre liti tra: Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo? Ecco tutto quello che è accaduto e quali professionisti si sono esibiti con gli allievi di quest’anno della scuola più spiata d’Italia.

Primo posto: Alessio