Dopo aver visto nel day time di ieri la sofferta eliminazione di Pierpaolo, cosa ci dicono le anticipazioni di Amici di Maria De Filippi per la puntata di domenica 25 gennaio 2026? Ci saranno altri eliminati? Quali ospiti vi saranno? Ecco tutti gli spoiler dalla registrazione di oggi, giovedì 22 gennaio.

Amici di Maria De Filippi 25 gennaio: tutti gli ospiti

Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi? Ecco le anticipazioni per il 25 gennaio 2026? Quali ospiti approderanno in studio in qualità di giudici per le prove dei ragazzi, per giudicare le sfide o per promuovere semplicemente il nuovo singolo, l’album o l’imminente tour. C’è che desidererebbe vedere molti personaggi famosi a livello nazionale o internazionale come Giorgia, Gerry Scotti, Amadeus, Mengoni o altri. C’è invece chi sogna di vedere alcuni ex talenti della scuola tornare a “casa”. Tralasciamo però le ipotesi e e concentriamoci su chi è stato d’avvero invitato.

In qualità di giudici: Nina Zilli, Nicolò De Devitiis e Adriano Pennino per il canto, Garrison Rochelle per il ballo

Come ospiti musicali: Modà con Bianca Atzei cantano il loro nuovo brano e poi Senza Cri. Mentre Senza Cri canta Spiggia dietro di lei balla dietro Elena D’Amario.

Ricordando che questo articolo è protetto da copyright. Si prega alle testate e ai siti web che intendono riprenderlo di citare la fonte e includere un link attivo diretto all’articolo originale, ringraziamo per la collaborazione nel rispettare i diritti d’autore e contribuire alla corretta diffusione delle informazioni

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO costante +++

Amici 25: le sfide

Quali sfide sono state sostenute? La scorsa settimana hanno ottenuto la maglia rossa: Pierpaolo e Maria Rosaria più Valentina e Angie. Pierpaolo ha già abbandonato. Valentina si è presa una settimana per via di una crisi. Gli altri?

Amici 25: la classifica della gara canto

Cosa è accaduto durante la gara canto?

Primo posto: Elena suona la chitarra e canta Anema e core. Le fanno i complimenti per averla resa sua. Sembrava che stesse cantando ad un suo concerto davanti ai suoi personali fan.

primo pari merito: Michele che esegue Sign of the times con il violoncello

Secondo posto: Gard ha cantato Attenti al lupo di Lucio Danna. Pennino gli dice che ha cantato molto bene. Gard dice che non era un brano nelle sue corde. Riceve i complimenti perché ha avuto una assegnazione particolare e fuori dalla zona di comfort. Niccolò dice al cantante che il brano che ha eseguito era quello che cantava con suo padre quando tornava dal lavoro e aveva paura che Gard gliela rovinasse, invece gli è piaciuto moltissimo.

Terzo posto: Riccardo canta Per due come noi di Olly e Angelina. Nina Zilli gli dice che all’inizio era troppo attento alla tecnica. Nel ritornello è poi esploso.

Quarto posto: Plasma riceve i complimenti per lo stesso motivo di Gard. La canzone assegnata? Sui muri.

Quinto posto: Opi canta Portami via. Era molto emozionato nel cantare un brano di Fabrizio Moro. Il pubblico lo applaude e si alza in piedi per lui.

Terzultimo e Penultimo: Caterina e Lorenzo. Va in sfida Caterina. Lorenzo suona il piano e canta Come si cambia. Caterina canta 7 years con barre. Nina Zilli dice a Lorenzo che è stato bravissimo nel dosare la voce e riadattare una canzone femminile.

Ultimo: Angie canta Meraviglioso amore mio. Pennino le dice di non cercare lo scontro con l’autrice e di non emulare Arisa o altri cantanti. Lei ci rimane male.

Valentina assente in puntata.

Inediti e radio

Tre esperti delle radio giudicano gli inediti dei ragazzi. Di chi si tratta? Di Pippo Pelo di Radio Kiss Kiss, Radio Zeta e Radio RTL 1025. A farsi ascoltare sono Riccardo, Opi e Lorenzo. Caterina si emoziona proprio mentre canta Lorenzo.

Gara ballo: classifica

Come sono andati i due nuovi allievi della Peparini: Giuilia e Simone?

Primo posto: Simone. Ha ricevuto commenti super positivi per tutte le acrobazie.

Secondo posto: Kiara ha ballato Always Remeber us this way. Garrison le ha chiesto se ha fatto ginnastica artistica. Alla Celentano è piaciuta molto. La maestra si è complimentata con Emanuel Lo per la sua squadra di ballerini.

Terzo posto: Emiliano balla Nuvola di Holden. Gli viene detto che quando balla è come se non ci fosse gravità.

Quarto posto: Giulia balla una canzone di Alessandra Amoroso. Garrison le dice che dopo solo due giorni dall’ingresso balla già molto bene ed applaude. Mainini le dice che balla con lo sguardo a terra ed è un po’ chiusa con le spalle. Emanuel Lo annuisce, ma Veronica dice che è perché è entrata da poco.

Ballottaggio: Alex e Alessio. Va in sfida Alex che balla con Alessia sulle note di Umbrella. Tutti si sono alzati in piedi per lui, ma a quanto pare non è piaciuto ai giudici. Quando balla anche Alessio tutti si alzano in piedi. Il ballerino esegue Without you di David Guetta. Garrison gli dice che si sarebbe alzato anche lui, ma che comunque poteva dare molto di più.

Ultimo posto: Maria Rosaria balla con Alessia un un remix Toxic. Garrison le dice che non ha capito cosa volesse raccontare. Fanno notare a Garrison che la critica perché non le piace perché è alta e lui risponde che Maria Rosaria ha i tacchi. Garrison poi sottolinea che Alex è alto, mentre era felice di Simone e Kiara bassi come lui.

News, liti, gossip e prove sponsor

Garrison dice di essere felice perché Kiara e Simone sono bassi come lui. Maria dice a Garrison che Chiara parla la sua lingua.

E’ stato mandato in onda un filmato su Elena che parlava della maestra Celentano e che le fa uno strano effetto. L’ha vista entrare da una porta nella penombra e ne ha parlato con tutti. Da quel momento tutti i cantanti cantano “nella penombra”. Durante la messa in onda di questo video, Bianca Atzei dice che vuole salutare la sua professoressa di pianoforte del conservatorio che le fa sempre quello strano effetto anche a lei.

Sponsor: Simone dovrebbe ballare, ma non ha le scarpe e pertanto parla di sé sfruttando questo momento per farsi conoscere. Dice che avrebbe sempre voluto fare il ninja.

++++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO costante ++++