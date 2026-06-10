Dopo il successo della prima stagione, Fuori di Cabello torna con una seconda edizione ricca di nuovi ospiti, domande imprevedibili e conversazioni fuori dagli schemi. Il vodcast ideato e condotto da Victoria Cabello riparte dal 17 giugno con un episodio inedito a settimana, disponibile su tutte le principali piattaforme di podcasting.

La prima stagione ha superato 85 milioni di streaming e views complessivi tra piattaforme digitali e social, confermando la forza di un format capace di unire intrattenimento, ironia e racconto personale. Con il suo stile dissacrante e inconfondibile, Victoria Cabello torna a mettere alla prova alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, del cinema, della televisione e dell’informazione.

Gli ospiti di Fuori di Cabello 2

La nuova stagione di Fuori di Cabello vedrà protagonisti ospiti molto diversi tra loro, pronti a giocare con Victoria e a rispondere alle sue domande a risposta multipla, spesso improbabili e spiazzanti.

Tra i nomi annunciati ci sono: Alessandro Borghi, Sabrina Salerno, Joe Bastianich, Rita Rusić, Arisa, Marco Travaglio e Costantino Della Gherardesca.

Un cast variegato che promette puntate ricche di ritmo, curiosità e momenti inattesi. Il trailer della seconda edizione è stato annunciato oggi attraverso i canali ufficiali di Victoria Cabello, dando il via all’attesa per i nuovi episodi.

Un’intervista fuori dagli schemi: il format di Fuori di Cabello

Più che una classica intervista, Fuori di Cabello è un percorso libero e imprevedibile nella carriera e nella storia personale dell’ospite. Ogni puntata si sviluppa attraverso domande originali, ironiche e spesso folgoranti, pensate per portare alla luce aspetti meno conosciuti dei protagonisti.

Nel corso degli episodi si parla di carriera, ricordi, dichiarazioni, gusti personali, fobie, simpatie, antipatie, imbarazzi e curiosità. Il risultato è un dialogo mai banale, in cui Victoria Cabello riesce a creare un clima leggero ma autentico, capace di raccontare gli ospiti da una prospettiva diversa.

Il punto di forza del format è proprio la sua libertà: non ci sono schemi rigidi, ma un continuo gioco tra conduttrice e ospite, dove l’ironia diventa il mezzo per scoprire lati inediti e poco convenzionali.

Victoria Cabello, da MTV a Fuori di Cabello

Victoria Cabello è nata a Londra nel 1975 da madre inglese e padre italiano. Il grande pubblico ha imparato a conoscerla nel 1997, quando è diventata una delle veejay più riconoscibili di MTV, conducendo programmi cult come Select, Week in Rock e Cinematic.

Nel corso della sua carriera è stata inviata de Le Iene, giudice di X Factor, conduttrice di Quelli che il calcio e co-conduttrice del Festival di Sanremo. Ha inoltre firmato e condotto talk show originali e molto riconoscibili come Very Victoria e Victor Victoria.

Nel 2022 ha vinto Pechino Express in coppia con Paride Vitale. L’anno successivo, sempre con Vitale, ha condotto su Sky il programma Viaggi Pazzeschi. Con Fuori di Cabello, Victoria conferma ancora una volta la sua capacità di costruire interviste fuori dal comune, mescolando leggerezza, intelligenza e uno stile televisivo e digitale immediatamente riconoscibile.

Chi produce Fuori di Cabello

Fuori di Cabello è prodotto da Dopcast e Victoria Cabello, con la collaborazione di bazr e Qonto. Dopcast è il produttore di podcast e vodcast nato dalla sinergia tra MNcomm e Sony Music Italia. La sua linea editoriale mette al centro il talento e sviluppa contenuti originali che spaziano dalla musica al costume, dalla televisione al fitness, dal food al crime fino al lifestyle.

I contenuti audio vengono distribuiti sui principali canali digitali dedicati ai podcast. Alcuni progetti editoriali integrano anche la versione video, pensata per i social e YouTube, sia attraverso le properties degli artisti coinvolti sia attraverso quelle di Dopcast.

Quando esce Fuori di Cabello 2

La seconda stagione di Fuori di Cabello sarà disponibile dal 17 giugno, con un nuovo episodio ogni settimana su tutte le piattaforme di podcasting.

Il ritorno del vodcast conferma il successo di un format che ha saputo trovare una propria identità nel panorama digitale italiano, puntando su una formula semplice ma efficace: ospiti popolari, domande imprevedibili e il talento di Victoria Cabello nel trasformare ogni intervista in un racconto sorprendente