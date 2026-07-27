I fans di Forbidden fruit lo sanno bene: i colpi di scena nel serial drammatico turco non mancano mai. E nel corso dei prossimi episodi, dopo avere assistito alla morte di Halit Argun, vedremo Yildiz, Ender e Şahika finire in prigione. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame turche Forbidden fruit: indagini sulla morte di Halit Argun

Le circostanze in cui Halit Argun ha perso la vita non lasciano dubbi negli inquirenti, che accettano senza riserve la versione fornita da Ender Çelebi, Yildiz Yilmaz e Şahika Ekinci e archiviano il decesso del magnate come incidente domestico.

Le tre donne sono così convinte di essere riuscite a farla franca, almeno fino a quando – tre mesi dopo – non iniziano a ricevere messaggi anonimi con i quali qualcuno sostiene di sapere esattamente cosa sia accaduto.

Non ci mettono molto a capire che l’autore è Sitki, l’ex autista di Halit.

Sitki segue Ender nelle prossime puntate Forbidden fruit

Ender affronta l’ex autista, che ammette di essere lui l’autore del messaggio. Dalle sue parole però, emerge chiaramente che l’uomo non sa assolutamente nulla di quanto accaduto. E così, dopo qualche giorno di preoccupazione all’idea che potesse emergere una verità diversa, le tre donne possono tirare finalmente un sospiro di sollievo.

La loro pace però, non dura a lungo: Çelebi si accorge che Sitki la sta seguendo a bordo di una macchina intestata a Zehra e Mert.

Ender decide di fare una contromossa, e inizia a seguire l’autista. Scopre così che l’uomo si reca spesso in una banca, dove è stato aperto un conto corrente a nome di Halit Argun!

Il magnate ha solo inscenato la sua morte? Il dubbio assale Ender.

Anticipazioni turche Forbidden fruit: Şahika inganna Ender e Yildiz

Ben presto scopriamo che tutto questo fa parte di un piano più ampio, dietro al quale c’è lei, Şahika Ekinci. La dark lady ha architettato tutto in modo da far ricadere la morte del magnate solo su Yildiz ed Ender. In questo modo intende assicurarsi l’accesso esclusivo all’azienda di Hasan Ali Kuyucu.

Grazie alla complicità di Zehra, Şahika sembra riuscire ad attuare il suo piano. La Argun denuncia infatti le altre due, che vengono arrestate proprio nel giorno in cui Yildiz festeggia il suo matrimonio con il figlio di Hasan Ali, Çağatay Kuyucu.

Forbidden fruit news: anche Şahika viene arrestata

Le manovre della Ekinci per avere accesso alla holding non piacciono affatto a Yildiz ed Ender. Le due non ci mettono molto a capire che è stata proprio Şahika a farle finire dietro le sbarre, e – con l’aiuto di Aysel, Asuman, Emir e Caner che accettano di testimoniare – riescono a coinvolgere nelle indagini anche la dark lady e a farla arrestare.

La permanenza in carcere si rivela problematica per le tre donne, visto che si trovano a condividere la stessa cella. Ender e Yildiz non prendono affatto bene la mossa dell’ex alleata, che denunciandole si è trasformata in acerrima nemica. A complicare ulteriormente le cose ci sono anche le altre detenute, che non vedono di buon occhio le tre.

Nel frattempo Hasan Ali Kuyucu è impegnato a salvare la holding, dopo lo scandalo provocato dall’arresto delle tre azioniste.