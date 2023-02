E’ trascorsa poco più di una settimana e siamo ancora qui per Amici di Maria De Filippi e le anticipazioni della puntata del 19 febbraio. Ecco tutti gli spoiler, grazie alle talpe de Amici News e alla nostra collaborazione, su ospiti, sfide ed eventuali eliminazioni. Cosa è emerso dalla registrazione di oggi, venerdì 17 febbraio? Qualcuno dei ragazzi è riuscito ad ottenere la maglia del Serale? Ci sono state nuove liti in studio?

Amici di Maria De Filippi anticipazioni e ospiti 19 febbraio

Terminato Sanremo 2023 sono tanti gli artisti che potrebbero promuovere il loro nuovo singolo sul palco di Amici di Maria De Filippi. In primis due ex allievi molto amati come: Elodie ed LDA. Poi? Altri possibili ospiti musicali o giudici della nuova gara di canto? Arisa ha cantato con Gianluca Grignani e grazie al suo contatto potremmo pensare che l’artista possa approdare in studio.

Maria De Filippi potrebbero anche stupirci ricontattando Marco Mengoni, oppure Mr. Rain o addirittura Lazza e Tananai. Insomma le possibilità sono davvero tante. Chi è dunque approdato in studio? Dalla registrazione odierna è emerso come a prendere parte alla puntata di Amici 22 del 19 febbraio vi saranno?

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO +++

Gara canto: la classifica e i dettagli

Attesissima è senza ogni ombra di dubbio la gara canto. Il motivo? Forse non tutti ricorderanno che settimana scorsa Lorella Cuccarini ha lanciato una scommessa. Se Angelina sarà prima anche questa settimana, otterrà direttamente la maglia del Serale. Cosa è accaduto pertanto? Chi si è esibito? Con quale canzone e quale è stata la classifica?

Gara ballo: tutte le news

Come è andata la gara ballo? Come si sono posizionati gli altri allievi di Alessandra Celentano in classifica? Come si è comportata Maddalena dopo la crisi settimanale?