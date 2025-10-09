Siamo alla terza puntata di Amici di Maria De Filippi. Possiamo svelarvi – come ogni giovedì- le anticipazioni per domenica 12 ottobre 2025. Cosa è accaduto negli studi Elios? Quali saranno gli ospiti chiamati dalla padrona di casa per quest’occasione? C’è però grande interesse anche sull’esito delle sfide dei ragazzi a rischio eliminazione. Qualcuno dovrà abbandonare la scuola più spiata d’Italia ancora all’inizio dell’esperienza televisiva?

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi 12 ottobre 2025: ecco tutti gli ospiti

Terza punta di Amici di Maria De Filippi, in onda domenica 12 ottobre 2025 nel primo pomeriggio di Canale 5, e nuovi ospiti. Quali Vip approderanno in studio in qualità di giudici delle varie esibizioni di ballo e di canto e chi, invece, sarà l’ospite musicale della puntata?

giudici : Oriella Dorella e Gigi D’Alessio

: Oriella Dorella e ospiti musicali: Fabrizio Moro e Achille Lauro

Sfide: gli alunni rischio eliminazione

Settimana scorsa sono finiti a rischio eliminazione: Michele, Frasa, Flavia, Anna e Matilde. Matilde ha affrontato la sfida nel day time. L’abbiamo vista andare in onda mercoledì 8 ottobre su Canale 5. Flavia ha superato la sua sfida e l’abbiamo visto nel day time di oggi, giovedì 9 ottobre. Frasa ha superato la sua sfida e lo vedremo probabilmente venerdì 10 ottobre.

Michele – vince la sfida – la vedremo nel day time. Giudice Wad . Michele ha cantato Glicine. Lo sfidante ha cantato Ancora.

– vince la sfida – la vedremo nel day time. Giudice . Michele ha cantato Glicine. Lo sfidante ha cantato Ancora. Anna – vince la sfida giudicata da Maura Paparo. Anna balla sulle note di Sarò libera di Emma. La sfidante una ballerina neoclassica di nome Claudia che balla Historia de un amor. La Paparo non sapeva se far iniziare un nuovo percorso ad una nuova allieva o far proseguire il percorso ad Anna in modo da darle la possibilità di ambientarsi e iniziare a migliorarsi. Alla fine ha scelto di dare una possibilità proprio ad Anna anche se le manca un po’ di tecnica.

Le prossime sfide? Chi è finito a rischio eliminazione?

Michelle, Opi per il canto . Opi polemizza con la Cuccarini andando a prendere la maglia rossa. Non gli è andato giù il fatto che la professoressa abbia detto che ha fatto apposta la voce graffiata sforzandosi troppo. Opi ribadisce che la sua voce è così e che non si è sforzato in nessun modo.

. Opi polemizza con la Cuccarini andando a prendere la maglia rossa. Non gli è andato giù il fatto che la professoressa abbia detto che ha fatto apposta la voce graffiata sforzandosi troppo. Opi ribadisce che la sua voce è così e che non si è sforzato in nessun modo. Alex e Alessio per il ballo.

Gara canto ad Amici 25

Come è andata questa settimana la gara di canto? Arriva ultimo Opi. In sfida va anche Michelle che era in dubbio con Frasa. Questa settimana non sono stati annunciati ultimo e penultimo e i ragazzi hanno votato a voce.

Non sono in ordine di classifica! Ecco cosa hanno cantato i ragazzi di Amici 25:

Penelope canta The Hardest Part. Le è stato detto che è molto misurata, ma ha un talento smisurato. Zerbi è felice proprio perché lei canta senza urlare. Non è infatti necessario urlare per cantare bene.

Opi canta Amandoti. Rice molte critiche. Soprattutto da Lorella Cuccarini. Arriva ultimo e finisce a rischio eliminazione. Si apre una vera e propria polemica. Per Zerbi infatti lui urla troppo e non è stato intonatissimo. Lorella dice che dovrebbe stare attento quando va in alto con il graffiato per preservare la voce e qui Opi ci rimane molto male perché capisce che la prof pensi che lui finga di avere una voce graffiata. Gigi D’Alessio gli dice che deve curare l’intonazione nella parte bassa e che sì, effettivamente, non deve urlare e deve metterci più cuore. Però ha un bel colore nella voce.

Riccardo canta Amare. Gli viene detto che è sulla buona strada. Gigi gli dice che deve dosare bene il tono di voce perché parte subito troppo forte all’inizio.

Flavia canta Diario degli Errori di Michele Bravi. Per Gigi è stata pazzesca. Lei gli dice che è una sua fan. Ha solo avuto una piccola imperfezione, ma tutto di perdonabile. La Pettinelli ha ripetuto la stessa cosa. Si è detta molto soddisfatta e le ha dato 9 e mezzo. Le avrebbe dato 10 se l’avesse fatta perfetta.

Gard canta La canzone del sole. Gigi gli dice che ha cantato una canzone importante che però hanno cantato in tanti e quindi poteva avere tanti termini di paragone. Per fortuna è riuscito a metterci la sua personalità e a farla sua.

Frasa canta Felicità puttana. Gigi ha notato che lui si diverte moltissimo. Ha apprezzato questo aspetto, però ha sottolineato che deve studiare di più e migliorare l’intonazione.

Plasma canta Che gusto c’è. Gigi gli ha chiesto dove si sentisse più sicuro se sul rap o sulla parte cantata. Plasma dice sul rap. D’Alessio allora dice che è proprio bella quella parte, che le barre scritte erano belle e che ha un bel flow. Deve però stare attento all’intonazione.

Valentina canta Brividi. Gigi ha chiesto siccome la parte iniziare era a cappella, se lei avesse o meno la base. Valentina gli ha risposto di sì. Gigi ha detto che è stata bravissima e ad un certo punto sembrava ci fosse solo lei nello studio. Rudy ha dato il primo 10 di quest’anno.

Michelle canta Altalene. Gigi ha detto che ha un bellissimo colore nella voce. Quando sale le si stringe un po’ la gola, forse perché sentiva molto quello che diceva. L’emozione le ha giocato un brutto scherzo. La Pettinelli ha sottolineato che non le è piaciuta e che è carente. La Cuccarini si è detta concorde sul fatto della voce e sulle parti alte, però ci stanno lavorando.

La classifica vede: prima Flavia, seconda Valentina, terza Penelope insieme a Plasma, quarto Riccardo insieme a Gard. Terzultimo e penultimo posto non sono stati mostrati ma dovrebbero essere Michelle e Frasa. Ultimo invece era Opi.

Ballo: la classifica

Ultimo Alex, era in dubbio con Pierpaolo e Alessio. Cosa è accaduto per arrivare a questo? Ecco la classifica, le esibizioni e i giudizi.

primo: Tommaso balla sulle note di Sto bene al mare. Danza insieme a Chiara . La giudice gli dice che è un bravissimo ballerino e gli fa numerosi complimenti sui piedi e sui vari passaggi tecnici eseguiti.

. La giudice gli dice che è un bravissimo ballerino e gli fa numerosi complimenti sui piedi e sui vari passaggi tecnici eseguiti. secondo Emiliano. Gli viene detto che è molto duttile e ha una bella dinamica. E’ una gioia vederlo ballare.

terzo: Matilde, che non se lo aspettava perché aveva appena vinto la sfida e la settimana scorsa era tra i peggiori. Pensava di essere sesta, invece era terza. Ha ballato sulle note di Mariposa. La giudice le dice che era una coreografia molto teatrale quella che ha eseguito. Non c’era molta tecnica, ma molto racconto. Nonostante ciò l’ha fatta bene. Oltretutto riusciva a tenere bene lo sguardo con il pubblico. Lorella le ha detto che l’ansia della sfida le ha fatto bene e che oggi l’ha vista più felice di ballare.

Maria Rosaria balla con Mattia Zenzola . Ballano sulle note di Proud Mary. Le hanno detto che è molto bella, che può fare di più, ma è stata comunque simpatica e la giudice l’ha guardata volentieri ballare.

. Ballano sulle note di Proud Mary. Le hanno detto che è molto bella, che può fare di più, ma è stata comunque simpatica e la giudice l’ha guardata volentieri ballare. Penultimo e terzultimo posto non sono stati mostrati vi erano però Pierpaolo e Alessio. Pierpaolo balla Volevo essere un duro con Michele. Alessio balla No vabbeh di Rose. Ad Alessio è stato detto che è dinamico e ha tanta energia, ma se la usa tutta insieme rischia di farsi venire un colpo.

Sesto posto: Alex balla sulle note di Volare in spagnolo insieme ad Alessia. La giudice gli ha detto che è frizzante e divertente. Il problema? E’ molto manierato. Deve variare nelle dinamiche. Gli ha quindi consigliato di andarsi a vedere i video di un ballerino famoso di flamenco.

Compiti assegnati dai prof

Tommaso ha fatto il compito voluto da Emanuel Lo. Il professore lo valuta insufficiente. Secondo lui non è stabile. Sia per la maestra Celentano che per Veronica Peparini, però, risulta sufficiente.

Gossip, liti e news