Fermi tutti! Curiosi di sapere quando inizia Amici Celebrities? Beh, niente paura! A svelare la data di inizio ufficiale del programma di Canale 5 ci ha pensato il nuovo promo, in rotazione in questo ore (video Witty tv in apertura).

Secondo lo spot – annuncio di Mediaset, la prima puntata della prima edizione di Amici Celebrities andrà in onda sabato 21 settembre 2019 in prima serata; l’attesa nuova trasmissione targata Fascino pgt debutterà in tv al sabato sera.

Nell’attesa del debutto, ecco allora anche le ultime news sul cast: l’elenco completo con i nomi dei vip concorrenti; le squadre con a capo Alberto Urso (vincitore di Amici 2019) e Giordana Angi; la notizia di Maria De Filippi e Michelle Hunziker conduttrici.