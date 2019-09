Ad Amici Celebrities arrivano i vip. No, non parliamo soltanto dei concorrenti già annunciati, ma anche di Maria De Filippi e di Michelle Hunziker. Sono loro le – due – conduttrici ufficiali della nuova versione ‘famosa’ del talent show di Canale5.

Amici Celebrities, Maria De Filippi conduttrice delle prime puntate poi lascia a Michelle

La news è ufficiale e a comunicarla è stata la stessa Mediaset. Sarà Maria De Filippi la conduttrice iniziale di Amici Celebrities, il nuovo programma di Canale 5 che ha già annunciato i nomi dei primi concorrenti nel cast.

Così si legge, infatti, nella nota diramata oggi dal Biscione agli organi di stampa: «Amici Celebrities vedrà inizialmente in conduzione Maria De Filippi. Proseguirà poi Michelle Hunziker fino alla finale».

Insomma, quell’inizialmente fa pensare che: De Filippi sarà al timone del programma – spin off di Amici, vera novità della stagione tv 2019 – 2020 di Mediaset, soltanto per le prime puntate, forse le prime due.

Si andrà così a creare una sorta di staffetta per la conduzione dell’ormai ex Amici Vip, dove i principali famosi sono sì i protagonisti della trasmissione, ma anche o forse soprattutto le padrone di casa.

Michelle Hunziker condurrà Amici Celebrities fino alla finale

Parliamo di padrone di casa al plurale perché, come detto, alla conduzione di Amici Celebrities ci sarà anche Michelle Hunziker. Secondo indiscrezioni, il programma di Canale 5 dovrebbe durare sei puntate e andare in onda da fine settembre 2019.

Dopo il «periodo iniziale» con De Filippi, infatti, a prendere le redini in mano di questa attesa, nuova trasmissione Mediaset (e fino alla finale) sarà proprio Hunziker, riconfermata anche al timone di All together now.

Insomma, Hunziker riapproderà prima dietro al bancone della nuova edizione di Striscia la notizia e, soltanto dopo, prenderà parte come presentatrice tv al nuovo progetto di Canale 5?