La nuova edizione di All together now ci sarà. Il programma di Canale 5 con Michelle Hunziker conduttrice e J-Ax presidente di giuria avrà una seconda stagione. Ad annunciarlo sono stati i diretti interessati, grazie ad una foto pubblicata sui social.

All together now 2020 si farà: la seconda edizione del programma di Canale 5 in onda in inverno. L’annuncio di J-Ax

L’annuncio “All together now 2020 si farà” è arrivato oggi dal profilo Instagram ufficiale di J-Ax. Il rapper ha diffuso uno scatto che lo ritrae in compagnia della bella presentatrice svizzera, dal canto suo con tanto di lingua di fuori.

Questo il testo reso noto online, col fine di ufficializzare il ritorno in tv del nuovo programma musicale di Mediaset e con Michelle Hunziker riconfermata a tutti gli effetti padrona di casa:

“Quando ti confermano la seconda stagione di All together now. Io e @therealhunzigram vi aspettiamo quest’inverno su Canale 5 per tirare giù tutto! #ciaopaparazzi“.

La news, che si può considerare confermata, è venuta fuori dal web con tutta l’ironia del caso. Lo scorso luglio 2019, alla presentazione dei palinsesti Mediaset, di un rifacimento italiano del format BBC non si era ancora parlato più di tanto.

Dunque, l’emozionante trasmissione, la cui caratteristica principale è un “muro umano” formato da 100 giudici, tornerà in onda a breve. La primissima edizione è terminata a fine giugno 2019 con la proclamazione del vincitore Gregorio Rega.

Michelle Hunziker prima ad Amici vip e poi a All together now?

Certo è, allora, che Michelle Hunziker guiderà nuovamente All together now in prima serata su Canale 5. Prima, però, almeno stando alle indiscrezioni confermate da più parti, la presentatrice dovrebbe condurre anche la prima edizione di Amici vip, attesa in onda da fine settembre.

Se tutto fosse confermato, come pare, per Hunziker si rafforzerebbe ancora di più la sensazione che: almeno per ora, sia lei la conduttrice di punta, legata, sempre più, ai nuovi prodotti tele-musicali del “Biscione”.