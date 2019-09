Questa sera andrà in onda la prima puntata di Amici Celebrities, la versione vip del talent show di Maria De Filippi. Il cast è già stato annunciato da tempo, così come i due coach. I concorrenti saranno divisi in due squadre, bianca e blu, capitanate da Alberto Urso e Giordana Angi. La prima puntata non sarà in diretta: la registrazione, infatti, si è tenuta ieri sera negli studi Mediaset (QUI LE ANTICIPAZIONI). Scopriamo insieme chi sono i favoriti per la vittoria finale del talent show.

Amici Celebrities, chi sono i favoriti?

Chi sono i favoriti per la vittoria di Amici Celebrities? Il cast è molto competitivo e siamo sicuri che la lotta per la vittoria sarà molto serrata. Maria De Filippi ha puntato su attrici, conduttori e anche su qualcuno che possiede già la passione per il canto.

Uno dei favoriti è sicuramente Filippo Bisciglia: il conduttore di Temptation Island ha partecipato in passato anche a Tale e Quale Show, programma condotto da Carlo Conti, e non ha assolutamente sfigurato. Filippo, dunque, ha già preso lezioni di canto e potrebbe partire in vantaggio rispetto agli altri concorrenti.

Stesso discorso per Pamela Camassa, che, oltre ad aver esordito come valletta, ha partecipato anche a Ballando con le Stelle e Tale e Quale Show.

Tra i favoriti figura anche Joe Bastianich: il ristoratore, dopo aver abbandonato i programmi di cucina, è diventato un rocker ed ha addirittura pubblicato un singolo. Da non trascurare anche la straordinaria classe di Cristina Donadio, nonché la bravura di Laura Torrisi.

Amici Celebrities anticipazioni: i primi due eliminati

Tra i favoriti non abbiamo citato Martin Castrogiovanni e Chiara Giordano perchè sono i primi due eliminati di Amici Celebrities. I due concorrenti hanno perso il ballottaggio durante la prima registrazione del talent show ed hanno dovuto abbandonare il programma. Maria De Filippi ha annunciato che ci saranno ben due eliminazioni in ogni puntata.

L’appuntamento è per stasera alle 21:30 su Canale 5 con la prima puntata della versione vip di Amici.