Martin Castrogiovanni nasce in Argentina il 21 ottobre 1981 da famiglia di origine italiana di Enna. Castrogiovanni è cresciuto come pilone nella sezione rugbistica del Club Atlético Estudiantes di Paraná. E’ arrivato in Italia nel 2001 per il suo primo ingaggio professionistico, dopo varie vittorie si dedica alla tv. Nel 2012 con dei documentari sulla natura su Rete 4, passa poi in Rai a Ballando con le stelle, come concorrente. Dal 30 settembre 2017 conduce insieme a Belén Rodríguez e Alessio Sakara il programma Tú sí que vales su Canale 5. Partecipa alla prima edizione di “Amici Celebrities” nella categoria ballo.