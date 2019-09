Amici Celebrities anticipazioni prima puntata: ecco i due eliminati

Se non volete rovinarvi la visione della prima puntata di Amici Celebrities NON dovete leggere le prossime righe, o quantomeno l’ultimo paragrafo di questo articolo. Ecco, infatti, i nomi dei due eliminati della trasmissione condotta da Maria De Filippi ed in onda nella prima serata di sabato 21 settembre 2019. Lo show, infatti, come i fan di Amici ricorderanno, è stato registrato così come avveniva un paio di anni fa anche per il talent di Canale 5.

Amici Celebrities anticipazioni prima puntata: ospiti, concorrenti e coach

Due squadre, dodici vip pronti a sfidarsi fra coreografie e canzoni da imparare. Chi verrà eliminato? Sarà un solo concorrente oppure due? Per capirlo dobbiamo vedere un attimo come è strutturato lo show, anche se sappiamo bene, ormai, che il regolamento è sempre in fieri.

Maria De Filippi pare aver pensato ad Amici Celebrities, secondo le anticipazioni de Ilvicolodellenews.it, come ad una puntata del Serale di Amici di qualche anno fa. Perchè? Ebbene leggendo quanto accaduto durante la registrazione si avverte in bocca il sapore del passato e non dell’ultima stagione del talent. Provare per credere !

In primis abbiamo tre giudici in giuria ed un quarto che si aggiunge, molto probabilmente, di puntata in puntata. I fissi sono: Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini. A questi, per il debutto del talent, si è aggiunto Giuseppe Zeno.

Due i coach: da un lato Giordana, dall’altro Alberto. Due le squadre quindi: i Bianchi e i Blu. Sappiamo però che per aiutare i ballerini arriveranno altri due coach molto noti: Andreas Muller e Sebastian Melo.

Due le manche per ogni puntata. Tante le sfide al loro interno. Alla fine di ogni manche si stabilisce l’eliminato. Unica differenza rispetto il passato? Almeno per ora niente ballottaggio. Le Celebrities, però, possono sfidarsi fra di loro e tentare di salvarsi in una lotta all’ultimo sangue. Insomma il gioco si è fatto più spietato.

Due gli ospiti: J-Ax e Giusy Ferreri, come già vi avevamo annunciato. Due i comici per rompere i momenti di massima tensione e regalare uno show diverso da quello andato in onda fino a poco prima. Qui la De Filippi ha voluto riconfermare Pio e Amedeo.

Amici Celebrities: i primi due eliminati

Ora detto tutto ciò rimane solo una domanda a cui rispondere. Chi è o chi sono gli eliminati? Secondo le talpe de Il vicolo, visto che la registrazione del programma è avvenuta venerdì 20 settembre 2019, nella prima puntata cadranno ben due teste.

Nella prima manche vincerà la squadra dei Blu ed al mini-ballottaggio andranno: Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Massimiliano. Pamela però verrà salvata. Filippo, invece, perderà nella sfida contro Massimiliano. Grazie al nuovo regolamento, però, Filippo non sarà l’eliminato. Il conduttore di Temptation Island sceglierà all’interno della sua squadra l’elemento più debole per sfidarlo e mandarlo a casa. Chi? Ebbene ad avere la peggio sarà il simpaticissimo Martin Castrogiovanni, conduttore di Tu si que vales.

Nella seconda manche, invece, a finire nei guai saranno: Chiara Giordano, Raniero Monaco di Lapio e Laura Torrisi. Quest’ultima si salverà. Chiara perderà la sfida con l’affascinante attore visto anche in Rosy Abate e sfiderà un compagno di squadra. Fra lei ed Emanuele Filiberto, però, ad avere la peggio sarà proprio l’ex moglie di Raoul Bova.

Fra Castrogiovanni e Chiara non ci sarà alcun ballottaggio finale. Entrambi verranno eliminati.