Amici Celebrities ospiti 21 settembre 2019: arrivano J-Ax e Giusy Ferreri

Amici Celebrities sta per iniziare. Quali saranno gli ospiti della prima puntata in onda sabato 21 settembre 2019? Due cantanti approderanno in studio per duettare con i Vip in gara come avviene ad Amici oppure gli artisti si esibiranno solamente per interrompere la gara e dar modo ai concorrenti di rifiatare? Ecco i nomi dei due prescelti. Per scoprire cosa accadrà bisognerà sintonizzarsi su Canale 5 sabato sera.

Amici Celebrities ospiti: J-Ax e Giusy Ferreri in arrivo

Ad Amici Celebrities, come ospiti della prima puntata in onda sabato 21 settembre 2019, arriveranno sia il rapper J-Ax che Giusy Ferreri. Entrambi sono esperti di talent. J-Ax, ad esempio è stato ospite ad Amici svariate volte, ma, come i veri fan del talent ricorderanno, è anche stato coach di una delle due squadre insieme a Nek. Possiamo dunque dire che J-Ax sia di casa negli studi Elios di Roma. Riuscirà il rapper a dare ottimi consigli ai colleghi famosi? Qualora potesse esserci in programma un duetto con quale dei concorrenti si esibirà?

Per tentare di fare ipotesi è bene guardare alle varie ipotesi pensando anche ai concorrenti che potrebbero duettare con l’altro ospite, ovvero Giusy Ferreri.

Le squadre, come già annunciato, sono così composte.

Squadra Blu, capitanata da Alberto Urso, composta da: Joe Bastianich, Emanuele Filiberto di Savoia, Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova, Laura Torrisi, Raniero Monaco di Lapio e Francesca Manzini.

La squadra dei Bianchi, affidata a Giordana Angi, vede nel proprio schieramento: Filippo Bisciglia, Ciro Ferrara, Cristina Donadio, Massimiliano Varrese, Pamela Camassa e Martin Castrogiovanni.

Se da un lato, quindi, almeno secondo le nostre ipotesi, Pamela Camassa potrebbe benissimo duettare con Giusy Ferreri, dall’altro è difficile stabilire chi potrebbe cimentarsi con un bel rap. Sarebbe bello vedere scendere sul palco o Joe Bastianich o Emanuele Filiberto di Savoia.

Amici Celebrities: prove e disturbatori

Nel frattempo i vip concorrenti stanno studiando all’interno della scuola. Ne vediamo testimonianza nei vari video che circolano in rete e sui social, ma anche nei vari spot pubblicitari. Mentre la tensione, sale, però, paiono aumentare anche le distrazioni ed i disturbatori.

Nell’ultimo filmato postato, infatti, pare propri che la moglie di Ciro Ferrara abbia voluto parlare con il compagno e con la coach della squadra per scoprire o meno dove fosse l’ex calciatore la sera prima. A quanto pare, infatti, qualcuno le aveva detto di averlo visto in un locale romano mentre si divertiva. Per fortuna del concorrente Giordana ha assicurato alla donna che erano rimasti nella scuola fino a tarda notte per preparare al meglio una canzone molto difficile.

Cosa accadrà ad Amici Celebrities? Ciro Ferrara avrà una difficoltà in più da affrontare? Lo scopriremo solo seguendo il talent.

Ricordiamo però che alla conduzione vi sarà, nel primo appuntamento, Maria De Filippi. Successivamente lo scettro passerà a Michelle Hunziker. Il programma verrà trasmesso il sabato sera, invece, fino all’inizio di Tu si que vales e poi passerà al mercoledì.